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رياضة

منتخب مصر لكرة السلة يواصل انتصاراته في بطولة لبنان الودية بالفوز على سوريا

منتخب مصر لكرة السلة
منتخب مصر لكرة السلة

واصل المنتخب المصري لكرة السلة عروضه المميزة في بطولة لبنان الدولية الودية، بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي، والذي جاء على حساب منتخب سوريا بنتيجة 77-66، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة.

ويشارك الفراعنة في البطولة الودية ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية “الأفروباسكت”، والمقرر إقامتها خلال شهر أغسطس المقبل في أنجولا.

وكان المنتخب المصري قد استهل مشواره في البطولة بتحقيق فوز صعب على نظيره الإيراني بنتيجة 60-59، ومن المقرر أن يواجه خلال المباريات المقبلة منتخبي الأردن ولبنان.

 قائمة منتخب مصر المشاركة في البطولة

عمرو الجندي، أنس أسامة، يوسف شوشة، إيهاب أمين، باتريك جاردنر، عمرو زهران، عمر طارق، أحمد أبو العلا، خالد عبد الناصر، ميدو طه، آدم موسى، إسماعيل مسعود، سيف سمير، أحمد ريحان، مهاب ياسر، وياسين نصر.

ويخوض منتخب مصر منافسات بطولة “الأفروباسكت” ضمن المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات السنغال، مالي، وأوغندا، في مجموعة قوية تسعى مصر من خلالها لتحقيق نتائج إيجابية والتقدم نحو الأدوار النهائية.

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المنتخب المصري لكرة السلة كرة السلة لبنان منتخب سوريا كاس الأمم الإفريقية

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