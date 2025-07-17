ليفربول يجهز عرضا ماليا ضخما لخطف نجم ريال مدريد

تحرك نادي ليفربول الإنجليزي بشكل جاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل ضم البرازيلي رودريجو، لاعب ريال مدريد.

وذكرت التقارير أن ليفربول يستعد لتقديم عرض مالي ضخم يقارب 100 مليون يورو لحسم الصفقة قبل انطلاق الموسم الجديد.

واقترب المهاجم الشاب من مغادرة ريال مدريد بعد أن غاب عن التشكيلة الأساسية في أغلب مباريات الفريق مؤخرًا، وهو ما عزّز فرص رحيله في ظل بحثه عن دقائق لعب منتظمة خارج أسوار "سانتياغو برنابيو".

رودريجو،فيتو

وكانت قد ذكرت شبكة "ESPN" الأمريكية أن ليفربول دخل في مفاوضات غير مباشرة لجس نبض النادي الإسباني، ويُخطط لتقديم عرض رسمي خلال الأيام المقبلة.

وما زال عقد رودريجو مع الفريق الملكي يمتد حتى صيف 2028، ما يمنح ريال مدريد أفضلية تفاوضية، إلا أن النادي لن يعارض البيع في حال وصل عرض يتجاوز حاجز الـ100 مليون يورو، خاصة بعد أن خرج اللاعب من حسابات المدرب الجديد.

ولم يعتمد تشابي ألونسو، الذي تولّى قيادة الريال مؤخرًا، على رودريجو بشكل أساسي في كأس العالم للأندية 2025 التي أُقيمت في الولايات المتحدة، حيث شارك اللاعب في ثلاث مباريات فقط من أصل ست، ولم يبدأ سوى لقاء واحد.

وشارك رودريجو في 54 مباراة بجميع البطولات، تمكن خلالها من تسجيل 14 هدفًا، إلى جانب صناعته 11 تمريرة حاسمة، ما يجعله خيارًا مغريًا بالنسبة للأندية الباحثة عن مهاجم متعدد الأدوار.

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