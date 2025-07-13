حماس تعلق على مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة وويتكوف يعرب عن تفاؤله

قالت حماس، مساء اليوم الأحد: إن وفدا من الحركة بحث مع وفد من حركة الجهاد الإسلامي تطورات المفاوضات الجارية لـ وقف إطلاق النار بغزة.

وأضافت الحركة: "وفدا حماس والجهاد أكدا أن أي مفاوضات يجب أن تفضي لتحقيق أهداف شعبنا وتطلعاته، كما بحثا ردود الاحتلال على المقترحات التي قدمها الوسطاء وسبل التعامل معها".

مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وبحسب وكالة «رويترز»، قال ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه متفائل بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ووفقا لرويترز، أشار ويتكوف إلي أنه سيلتقي مسؤولين قطريين كبارا في نيوجيرسي اليوم.

إعادة المخطوفين لكن مع القضاء على حماس

وزعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن حركة حماس رفضت مقترح صفقة تبادل الأسرى وتصر على البقاء في قطاع غزة وإعادة التسلح وهذا غير مقبول.

وتابع نتنياهو: "نريد صفقة لكن ليس صفقة تترك حماس قادرة على تكرار ما فعلته من جرائم.. عازمون على إعادة المخطوفين لكن مع القضاء على حماس كذلك".

الإعلام الإسرائيلي يتهمني بإفشال مساعي إنجاز صفقة تبادل

وادعى نتنياهو: "الإعلام الإسرائيلي يتهمني بإفشال مساعي إنجاز صفقة تبادل ويردد دعاية حماس.. استطلاعات الرأي التي تظهر وجود أغلبية لدى الإسرائيليين لإنجاز صفقة استطلاعات مهندسة".

واستكمل نتنياهو: "استطلاعات الرأي التي تظهر وجود أغلبية تؤيد صفقة لا تسأل المستطلعين إذا كانوا يريدون بقاء حماس في غزة".

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