الأحد 13 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حماس تعلق على مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة وويتكوف يعرب عن تفاؤله

حماس، فيتو
حماس، فيتو

قالت حماس، مساء اليوم الأحد: إن وفدا من الحركة بحث مع وفد من حركة الجهاد الإسلامي تطورات المفاوضات الجارية لـ وقف إطلاق النار بغزة.

وأضافت الحركة: "وفدا حماس والجهاد أكدا أن أي مفاوضات يجب أن تفضي لتحقيق أهداف شعبنا وتطلعاته، كما بحثا ردود الاحتلال على المقترحات التي قدمها الوسطاء وسبل التعامل معها".

مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وبحسب وكالة «رويترز»، قال ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه متفائل بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ووفقا لرويترز، أشار ويتكوف إلي أنه سيلتقي مسؤولين قطريين كبارا في نيوجيرسي اليوم.

 

إعادة المخطوفين لكن مع القضاء على حماس

وزعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن حركة حماس رفضت مقترح صفقة تبادل الأسرى وتصر على البقاء في قطاع غزة وإعادة التسلح وهذا غير مقبول.

وتابع نتنياهو: "نريد صفقة لكن ليس صفقة تترك حماس قادرة على تكرار ما فعلته من جرائم.. عازمون على إعادة المخطوفين لكن مع القضاء على حماس كذلك".

 

الإعلام الإسرائيلي يتهمني بإفشال مساعي إنجاز صفقة تبادل

وادعى نتنياهو: "الإعلام الإسرائيلي يتهمني بإفشال مساعي إنجاز صفقة تبادل ويردد دعاية حماس.. استطلاعات الرأي التي تظهر وجود أغلبية لدى الإسرائيليين لإنجاز صفقة استطلاعات مهندسة".

واستكمل نتنياهو: "استطلاعات الرأي التي تظهر وجود أغلبية تؤيد صفقة لا تسأل المستطلعين إذا كانوا يريدون بقاء حماس في غزة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وقف اطلاق النار بغزة حماس ترامب نتنياهو

مواد متعلقة

عائلات الأسرى الإسرائيليين ينظمون وقفة أمام مكتب نتنياهو للمطالبة بصفقة ووقف الحرب

عائلات الأسرى الإسرائيليين ترد على نتنياهو: يتصرف بخبث في سبيل البقاء السياسي

نتنياهو يزعم: حماس رفضت مقترح صفقة وقف الحرب وتصر على البقاء في غزة

الأكثر قراءة

قبل الإعلان الرسمي، تسريبات من تقديم صفقة الأهلي الجديدة (صور)

شطب دعوى حبس إبراهيم سعيد أمام محكمة أسرة مصر الجديدة لغياب طليقته وبناته

وزير الخارجية: قضية مياه النيل وجودية ولن تتهاون في الدفاع عن حقوقنا

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الأحد 13-7-2025

والدة الأول على الدبلومات الفنية: اكتشفت موهبة أشرف في مجال الإلكترونيات مبكرا (فيديو وصور)

السيسي: السلم أساس التنمية.. والتكامل طريقنا نحو مستقبل أفضل لأفريقيا

ما حكم الصلاة بـ "الهارد جيل"؟، أمينة الفتوى تحسم الجدل

أول رد من الزمالك على شكوى قناة النهار ضد حسين لبيب

خدمات

المزيد

أسعار النحاس بالبورصات العالمية اليوم الأحد

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الأحد 13-7-2025

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد 13 يوليو 2025

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أستاذ بالأزهر: "ما هم الناس بيقولوا" جملة قد تمنع دخولك الجنة لهذا السبب (فيديو)

تفسير رؤية القصب في المنام وعلاقتها بأموال وفيرة ستأتي

ما حكم الصلاة بـ "الهارد جيل"؟، أمينة الفتوى تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads