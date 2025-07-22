سموتريتش داعيا لتهجير سكان القطاع: القوى الدولية تدعم خطة غزة تحت السيادة الإسرائيلية

قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن هناك "مخططًا يتيح لسكان غزة بناء حياتهم من جديد، ولكن في دول أخرى مستعدة لاستقبالهم"، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تحظى بدعم سياسي ودولي، في إشارة منه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح سموتريتش أن خطته تهدف إلى "تحويل قطاع غزة إلى منطقة مزدهرة تابعة لإسرائيل"، معتبرًا أن هذه اللحظة تمثل "فرصة تاريخية" لإعادة الاستيطان الإسرائيلي في القطاع، بعد قرابة عقدين من انسحاب الاحتلال منه عام 2005.

وشدد الوزير اليميني المتطرف على ضرورة "استغلال الواقع الإقليمي والدولي" من أجل تنفيذ هذه الرؤية، معتبرًا أن الظروف الحالية تمثل "نافذة نادرة" قد لا تتكرر، بحسب تعبيره.

وتأتي هذه التصريحات في سياق تحركات إسرائيلية متزايدة تهدف إلى تغيير الوضع القائم في غزة، وسط تحذيرات دولية من خطط تهجير قسري وانتهاك للقانون الدولي الإنساني.

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