ضبط مندوب بدد 2 مليون جنيه أثناء تغذية ماكينات الصرف بشبرا الخيمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخليه لقطاع أمن القليوبية، من ضبط مندوب تغذية ماكينات ATM تابع لإحدى شركات نقل الأموال، وذلك لقيامه بثاني يوم تدريب له بالشركة، بالاستيلاء على مبلغ إثنان مليون وربعمائة وعشرة ألف جنيه، أثناء قيامه بتغذية الماكينة بشارع الجديد، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة يفيد فيه بورود بلاغ للقسم من سائق سيارة تابعة لإحدى شركات نقل الأموال أفاد فيه بقيام مندوب تغذية الأموال بالاستيلاء على مبلغ مالى، وذلك أثناء تدريبهم له بثاني يوم للعمل له بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وأن المتهم يدعي "سيف أ" 26 سنة مساعد فني تغذية ماكينات الصرف الآلى ببنك مصر ومقيم 13 شارع جامع سلامه ببهتيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة.



وعقب تقنين الإجراءات، بقيادة المقدم مصطفى دياب، تمكن ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمه من ضبط المتهم، وبحوزته المبلغ المالى، وبمهواجهتة أقر بإرتكاب تلك الواقعة لمروره بضائقه مالية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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