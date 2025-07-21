أحمد فهمي: فيلم «أحمد وأحمد» يحترم عقل المشاهد.. وأحب الأدوار التى تخطفنى.. والسقا أستاذى وصاحب فضل ( حوار )

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>> ترتيب الأسماء على تتر الفيلم لم يشغلنا والكواليس كانت ممتعة ومثيرة

>> المخرج أحمد نادر جلال نجح في خطف الجمهور من الأكشن للكوميديا

>> تعديل السيناريو أو الإضافة أصبح أمرًا عاديًا فى كل الأعمال



العمل مع السقا«حلم وتحقق » بهذه الكلمات بدأ الفنان أحمد فهمى حواره مع فيتو عن فيلمه الجديد «أحمد وأحمد» الذى جمعه لأول مرة مع الفنان أحمد السقا، كاشفًا عن الصعوبات التى واجهته خلال تصوير العمل، وعن ردود الأفعال التى تلقاها حول العمل.

*فى البداية، كيف كانت ردود الأفعال حول فيلم «أحمد وأحمد»؟



«أحمد وأحمد» أراه عملًا مختلفًا من كل الاتجاهات، وردود الأفعال حتى الآن جيدة بشكل كبير، ولم أجد تعليقًا سلبيًا على العمل، وكان هدفنا منذ البداية أن نقدم عملًا يحترم عقلية المشاهد، لأن الجمهور أصبح لديه وعى كبير بكل ما يقدم، وقدمنا عمل أكشن وكوميدى فى نفس الوقت.

*الجمع بين الأكشن والكوميدى أمر صعب.. كيف تحققت المعادلة؟

بالفعل، كان هناك صعوبة فى هذا الأمر، أن تخطف الجمهور من الأكشن للكوميديا فى نفس السياق، ولكن المخرج أحمد نادر جلال استطاع تحقيق هذه المعادلة، وبذل مجهودًا كبيرًا فى تحقيقها.

*"أحمد وأحمد" مشروع قائم منذ سنوات.. هل كان سيتم إلغاؤه؟

نحن بالفعل اتفقنا على العمل منذ سنوات، ولم نكن نعلم متى سنبدأ فى تصوير أحداثه، ولكن أمر إلغاء العمل لم يكن فى الحسبان، فكنا حريصين كثيرًا على تقديم هذا العمل، وخاصة أنه كان حلمًا من أحلامي، وهو العمل مع السقا.

*هل أنت راضٍ عن الإيرادات التى حققها العمل حتى الآن؟

التوفيق من عند ربنا، والحمد لله حتى الآن العمل حقق إيرادات مرضية بشكل كبير، وإن شاء الله سيكون هناك زيادة فى الإيرادات خلال الفترة القادمة، لأنه معروض منذ أيام قليلة.

*كيف كانت الكواليس بينك وبين السقا خلف الكاميرا؟

«أحمد وأحمد» أول عمل فنى يجمعنى بالسقا، والكواليس بيننا كانت ممتعة وعبارة عن مواقف وهزار وضحك بشكل كبير، وهذا جعل فريق العمل كله يحب العمل معنا، وكنا حريصين على مساعدة الغير خلف الكاميرا، لأننا كاست متكامل، وخروج العمل بشكل مناسب فى صالح الجميع.

*ماذا عن مدى علاقتك الشخصية بالسقا؟

أحب السقا كثيرًا على المستوى الشخصي، فهو بمثابة شقيقي، وتربطنا علاقة صداقة قوية منذ سنوات، والجمهور شاهد على ذلك، أمنيتى تحققت بالعمل معه، وشرف كبير لى بعد كل هذه السنوات أن أتعاون مع أستاذى وصاحب الفضل الأول عليَّ.

*هل كان هناك اختلاف على ترتيب الأسماء أو أى شيء خلاف ذلك؟

لم يكن فى حسبان أيٍّ منا هذا الأمر، ولم نشغل بالنا إلا بالعمل فقط، وأن يخرج بشكل مناسب، أما ترتيب الأسماء أو خلافه، فهو أمر لا يشغلنا على الإطلاق، وكان هدفنا الأساسى أن نقدم عملًا فنيًا محترمًا.

*هل توقيت العرض تراه مناسبًا؟

توقيت العرض لم يكن لأحد تدخل فيه، لأن المنتج هو صاحب القرار الوحيد فى هذا الأمر، ومن الممكن أن تكون هناك آراء فقط، أما القرار النهائى فيكون للمنتج، وليس لنا أى تدخل فيه.

*علمنا أن لكما تدخلًا فى السيناريو والتعديل عليه؟

التعديل على السيناريو أو الإضافة أصبح أمرًا عاديًا فى كل الأعمال، ويكون باتفاق مع المخرج والمؤلف، وبالتشاور بيننا على التعديل، ويتم الموافقة عليها.

*هل السقا بالفعل هو صاحب فكرة العمل؟

فعلًا، السقا هو صاحب فكرة العمل، وكان يعمل عليها منذ فترة، أما صاحب المشروع العملى فهو مديرى أحمد درويش، وأنا سعدت بالعمل معهما.

*أحمد فهمى أثبت للجمهور تنوعه وتلونه فى الأدوار.. هل هناك شخصية معينة تود تقديمها؟

حاليًا أحب تقديم الأدوار التى تخطفنى على الورق، والتى تجذبنى كثيرًا، ولكن لا توجد شخصية بعينها أريد تقديمها بالمعنى الحرفي.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"

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