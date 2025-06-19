غرفة القاهرة تستعد لتوسيع نطاق خدماتها المميكنة لمنتسبيها

تواصل غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري جهودها لتطوير الخدمات المقدمة لمنتسبيها بما يواكب التطور العصرية.



وعقدت الغرفة اجتماعا لمناقشة آليات تدشين خدماتها المميكنة في مناطق جديدة بهدف التوسع في النطاق الجغرافي للوصول إلى منتسبيها في مناطق محافظة القاهرة المختلفة.



وجاء الاجتماع بحضور إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة والدكتور كريم غنيم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بغرفة القاهرة ووليد مختار مستشار أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة والجهاز التنفيذي للغرفة وممثلي بعض الجهات الأخرى للتنسيق في عملية التعاون لتبادل الخدمات بما يخدم المجتمع التجاري القاهري.

ويستهدف الاجتماع دراسة سبل التعاون لتقديم الغرفة خدماتها المميكنة لمنتسبيها مثل شهادة المزاولة والتوقيع الإلكتروني وغيرها من الخدمات المتنوعة التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها.



كما أن الغرفة تدرس تقديم هذه الخدمات في أقرب نقط أو أماكن من الجهات الحكومية المختلفة التي تتكامل خدماتها مع الغرفة مثل خدمات السجل التجاري.



كما تستهدف الغرفة تقديم خدماتها في أحياء محافظة القاهرة المختلفة لتوفير الوقت والجهد على منتسبيها من خلال نقاط خدمات تذهب لأماكن قريبة منهم، وهذا على غرار الخدمات التي تقدمها الغرفة داخل مقر الرئيسي ويأتي هذا ضمن خطة مجلس إدارة الغرفة لتنوع وزيادة الخدمات المميكنة للتجار طبقا للتطورات العصرية.



ومن المتوقع أن تعلن الغرفة التجارية القاهرة عن عدد من الخدمات الجديدة وأماكنها في مناطق متفرقة من أحياء المحافظة فور الانتهاء من خطة العمل منها والجهات التي سيتم التعاون معها لتقديم هذه الخدمات.

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