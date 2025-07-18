غرفة القاهرة التجارية تعلن انخفاض أسعار البن في الأسواق

أعلنت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري عن طريق شُعبة تجار البن عن انخفاض في أسعار البن نتيجة انخفاض الأسعار العالمية.

متابعة الحركة التجارية وأسعار البن

وأشاد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة بدور الشُعبة في متابعة الحركة التجارية والأسعار في قطاعها للوقوف على أي مستجدات قد تحدث أولا بأول، مؤكدًا أهمية المتابعة للأسواق من كافة الشُعب التجارية لرصد حالة الأسواق ومتابعتها والحرص على زيادة معروض السلع للحفاظ على استقرار السوق، وهو ما تسعى إليه الدولة المصرية بمؤسساتها العامة والخاصة.

أسعار البن بالسوق المحلي بدأت في الانخفاض

وقال حسن فوزي رئيس شُعبة تجار البن بغرفة القاهرة إن سعر البن بالسوق المحلي بدأت في الانخفاض استجابة لتراجع الأسعار عالميًا مقدرًا نسبة الانخفاض بحوالي 10%.

قطاع البن تخضع الأسعار فيه للبورصة العالمية

ووجه "فوزي" الشكر لرئيس غرفة القاهرة أيمن العشري على دعمه للشُعب التجارية في الأنشطة المختلفة بشكل عام وشُعبة البن بصفة خاصة، ومتابعتها لمعرفة الحركة التجارية بالسوق، وما قد يتبعها من مستجدات خاصة أن قطاع البن تخضع الأسعار فيه للبورصة العالمية وآليات العرض والطلب.

أهمية السعي لاستقرار السوق وخفض الأسعار

ولفت رئيس شُعبة البن إلى أن الشُعبة حريصة دائمًا على متابعة السوق في قطاعها ومطالبة منتسبيها بأهمية السعي لاستقرار السوق وخفض الأسعار طبقًا لخطة الغرفة التي تتماشى مع رؤية الدولة المصرية في زيادة معروض السلع للحفاظ على استقرار السوق والسعي لخفض الأسعار.

انخفاض أسعار البن يصب في صالح المواطن والتاجر

وأعرب رئيس شُعبة البن عن أمله في أن تحدث انخفاضات أخرى في أسعار البن عالميًا حتى ينعكس ذلك على الأسعار محليًا.

وتابع: إن الأسعار عندما تكون منخفضة هذا يصب في صالح المواطن والتاجر وينعش الحركة التجارية بشكل عام، أما حدوث العكس وزيادة الأسعار يؤثر علي تراجع المبيعات من خلال خفض المستهلك لمشترياته وهو ما ينعكس سلبيًا علي التجار؛ ولذلك تراجع الأسعار يحقق الهدف الأساسي وهو وجود سلعة تلبي رغبات المواطنين سعرًا وتزيد من الحركة التجارية بالسوق، وهو ما يحقق الهدف الآخر وهو التوسع في التجارة، ومن ثم إتاحة فرص عمل جديدة للشباب والمردود سيكون إيجابيا واقتصاديًا ومجتمعيًا.

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