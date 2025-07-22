الثلاثاء 22 يوليو 2025
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رياضة

يوفنتوس يضم كونسيساو من بورتو

كونسيساو
كونسيساو

اقترب الجناح البرتغالي فرانسيسكو كونسيساو من الانضمام بشكل نهائي إلى صفوف يوفنتوس قادمًا من بورتو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد موسم مميز قضاه مع البيانكونيري على سبيل الإعارة.

كان كونسيساو، البالغ من العمر 22 عامًا، قد تألق في الموسم الماضي بقميص يوفنتوس، حيث شارك في 40 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة، مما دفع إدارة النادي الإيطالي إلى السعي لضمه بشكل دائم.

 

يوفنتوس يحسم صفقة كونسيساو 


ووفقًا لصحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، واجه يوفنتوس صعوبات في التوصل إلى اتفاق مع بورتو، الذي تمسك بالشرط الجزائي للاعب دون أي تنازل.


وأوضحت الصحيفة أن يوفنتوس سيدفع إجمالي 45 مليون يورو لإتمام الصفقة، موزعة على النحو التالي: 32 مليون يورو كمبلغ ثابت، يتم سداده على 4 سنوات مالية بأقساط سنوية قيمتها 8 ملايين يورو، بالإضافة إلى 7 ملايين يورو رسوم الإعارة من الموسم الماضي، و3 ملايين يورو كمكافآت، إلى جانب عمولات مدفوعة لوكيل أعمال اللاعب خورخي مينديز.

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