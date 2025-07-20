الاتفاق تم، يوفنتوس يحسم صفقة نجم مانشستر يونايتد مقابل 17 مليون يورو

توصل نادي يوفنتوس إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد لضم جادون سانشو، جناح الفريق الأول لكرة القدم، بعقد حتى 2029، مقابل 17 مليون يورو مع المتغيرات.

يوفنتوس يضم نجم مانشستر يونايتد

ذكرت صحيفة ميرور أن الدولي الإنجليزي بـ23 مباراة مع "الأسود الثلاثة"، بات على مقربة من الانتقال إلى معقل "السيدة العجوز" بمدينة تورينو براتب 6 ملايين سنويًا، بعد أن وافق على استقطاع أكثر من نصف ما كان يتقاضاه مع يونايتد والبالغ 14.4 مليون.

وذكرت الصحيفة أن فنربخشة التركي كان على استعداد لدفع عشرة ملايين لسانشو البالغ 25 عامًا لكن الصفقة لم تكتمل بالنهاية، لتتحول الكرة إلى ملعب اليوفي، الذي يعمل على إتمام الانتقال بحلول الخميس المقبل، بعد أن أمضى وكيل اللاعب بعض الوقت الأسبوع الجاري في تورينو لوضع اللمسات الأخيرة على البنود التعاقدية.

وسينهي الانتقال إلى يوفنتوس الفترة الصعبة التي أمضاها سانشو مع يونايتد، ضمه عام 2021 من بروسيا دورتموند بعقد حتى 2026، مقابل 73 مليون جنيه إسترليني (84 مليون يورو)، قبل أن يعود إليه معارًا موسم 2023ـ2024.

ولعب الجناح 83 مباراة مع يونايتد سجل فيها 12 هدفًا وصنع ستة. وخلال إعارته الموسم الماضي إلى تشيلسي زار الشباك خمس مرات وصنع عشرة في 42 ظهورًا، وتوج معه بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، لكن النادي اللندني رفض تفعيل بند الشراء.

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