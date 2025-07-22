براعم المقاولون العرب تبدأ الإعداد للموسم الرياضي الجديد

بدأت فرق قطاع براعم المقاولون العرب استعداداتها لمنافسات الموسم الرياضي الجديد من خلال مجموعة من التدريبات البدنية والمهارية.

يشمل البرنامج التدريبي لفرق براعم المقاولون تحسين اللياقة البدنية وتعزيز المهارات الفردية والجماعية، ثم يليها المرحلة الثانية بتنظيم مباريات ودية لتطبيق ما تم تدريسه في التدريبات، مما يساعد على تكوين روح التعاون بين اللاعبين وتعزيز الانسجام داخل الفريق.

كما يهدف هذا الإعداد إلى تطوير قاعدة قوية من اللاعبين، حيث يسعى الجهاز الفني إلى رفع مستوى اللاعبين وتحضيرهم بشكل جيد لمنافسات الموسم الجديد.

وكان مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، اعتمد تشكيل قطاع الناشئين للموسم الرياضي 2025 - 2026 وجاءت الأجهزة الفنية للبراعم كالتالي:





تشكيل فرق قطاع البراعم بنادي المقاولون

محمد محمود سعد المشرف على قطاع البراعم

محمد رجب سيد مساعد المشرف على قطاع البراعم



فريق 13 سنة مواليد (2012)

أحمد سيد أحمد مدير فني، تامر عادل مدرب، مصطفى مسعد مدرب حراس مرمى، محمد البكري أخصائي إصابات، هاني عدلي إداري الفريق.



فريق 12 سنة مواليد (2013)

محمد أبو السعود مدير فني، تامر بهجت مدرب، أحمد سمير مدرب حراس مرمى، أحمد هاني أخصائي إصابات، عبدالغني حسين إداري الفريق.



فريق 11 سنة مواليد (2014)

إبراهيم عبد الحكيم البهنسي مدير فنى، أحمد سيد طه مدرب، أحمد سمير إسماعيل مدرب حراس مرمى، أحمد هاني أخصائي إصابات، سعيد صابر إداري الفريق.



فريق 10 سنوات مواليد (2015)

ضياء عبد الرحمن مدير فني، أحمد العارف مدرب، على خليل مدرب حراس مرمى، مهند محمود أخصائي إصابات، محمد سمير فتحي إداري الفريق.



فريق 9 سنوات مواليد (2016)

محمد صلاح مدير فني، فوزي محمد بدر مدرب، علي خليل مدرب حراس مرمى، مهند محمود أخصائي إصابات، حسن حسام الدين إداري الفريق



فريق 8 سنوات مواليد (2017)

عماد سمير رياض مدير فني، حسام محمد بيومي مدرب، أحمد علي مدرب حراس مرمى، مهند محمود أخصائي إصابات، حسن حسام الدين إداري الفريق.

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