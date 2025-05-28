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رياضة

رئيس شركة المقاولون العرب يهنئ فريق الكرة بالعودة إلى الممتاز

رئيس شركة المقاولون
رئيس شركة المقاولون العرب وفريق الكرة، فيتو

حرص المهندس أحمد العصار رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب على التواجد في مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب مقدما التهنئة لمجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح والجهاز الفني واللاعبين على العودة السريعة للدوري الممتاز وإنجاز الصعود بعد موسم واحد فقط.


وزار المهندس أحمد العصار مران الفريق بصحبته المهندس حسن مصطفى النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الشركة والدكتور أنسي البشوتي نائب رئيس مجلس الإدارة وكان في استقبالهم المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة والجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد مكي ولاعبي الفريق.

 


وحرص المهندس أحمد العصار في البداية على تهنئة مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين مؤكدًا أن ما تحقق إنجاز جيد ويعكس مدى الإصرار والتمسك باستعادة مكانة نادي المقاولون العرب واحدًا من كبار الكرة المصرية مشيرًا إلى استمرار دعم الشركة للفريق في الدوري الممتاز لاستعادة أمجاد المقاولون العرب.


ورحب المهندس محسن صلاح رئيس النادي بالمهندس أحمد العصار موجهًا له الشكر على الدعم المتواصل على مدار الموسم وأن دعمه الدائم مع مجلس إدارة الشركة للفريق من أهم أسباب تحقيق الإنجاز.


وأكد المهندس محمد عادل فتحي أن مجلس إدارة النادي والجهاز الفني يضعان صوب أعينهما استعادة مكانة المقاولون العرب كونه ثالث الأندية المصرية تحقيقا للألقاب وأن العمل بدأ منذ تأكيد الصعود لوضع خطة كاملة للتطوير.

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