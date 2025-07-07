المقاولون العرب يضم مواهب جديدة لقطاع الناشئين

اختبارات الناشئين، في إطار جهود النادي المستمرة لاكتشاف ودعم المواهب الشابة، أعلن نادي المقاولون العرب عن نجاح اختبارات قطاع الناشئين للموسم الرياضي الجديد، التي بدأت في 5 مايو 2025، والتي أقيمت داخل النادي وعلى مستوى محافظات الجمهورية.

وأسفرت اختبارات المقاولون عن اكتشاف مجموعة من اللاعبين المميزين في الفئات العمرية من مواليد 2013 حتى 2017. حيث تم ضم اللاعبين الجدد إلى فرق البراعم كمرحلة أولى.

ومن المقرر تنظيم مرحلة ثانية من خلال التصفيات مع فرق النادي لاختيار الأفضل من بينهم، بهدف تعزيز صفوف الناشئين وتحقيق نتائج متميزة في المستقبل.

اختبارات المقاولون

تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام النادي بتوفير الفرص المناسبة للموهوبين، يعكس هذا الجهد رؤية مجلس إدارة النادي الطموحة برئاسة المهندس محسن صلاح، والمهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الكرة في تطوير قطاع الناشئين ودعم الفريق الأول في المستقبل بأفضل العناصر الموهوبة.

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