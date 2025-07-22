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محافظات

بعد تعرضهما لحادث، وفاة زوجة متأثرة بإصابتها خلال تشييع جثمان زوجها بالشرقية

حوادث الطرق،فيتو
حوادث الطرق،فيتو

خيَّم الحزن على أرجاء قرية بحر البقر  التابعة لمركز الحسينية محافظة الشرقية، إثر حادث تصادم مأساوي بين سيارتين بطريق "سعود – بحر البقر"، أسفر عن مصرع زوجين وإصابة ٥  آخرين بينهم نجلي الزوجان. 

مصرع سائق وإصابة 16 في انقلاب ميكروباصين بطريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي (صور)

تفاصيل الحادث المأساوي 

وفي تفاصيل الواقعة، تلقى مرفق إسعاف الشرقية بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم عنيف بين سيارتين، وعلى الفور، دفعت هيئة الإسعاف بـ7 سيارات إلى موقع الحادث، وسط محاولات من الأهالي لإسعاف المصابين قبل وصول الفرق الطبية.

وتبين وفاة “ناصر متولي إبراهيم نوارج” مقيم قرية بحر البقر  (52 عامًا – عامل)، متأثرًا بإصاباته البالغة في موقع الحادث، وأثناء تشييع جنازته، لفظت زوجته ( نجلة عمه) أمل عبد الحميد متولي نوارج (45 عامًا) أنفاسها الأخيرة، متأثرة بإصابات خطيرة ونزيف داخلي في المخ، لتلحق به بعد ساعات من رحيله خلال تشييع جثمانه.

وأصيب في الحادث نجلا الزوجين:“علم الدين' (27 عامًا) – بكسر في القدم اليسرى و”محمد' (25 عامًا) – بكسر في القدم اليمنى

إصابة ثلاث طالبات في الحادث 

كما أصيبت ثلاث طالبات من قرية بحر البقر أثناء استقلالهن إحدى السيارتين:‘دنيا عبد العزيز ‘(18 عامًا) – بكدمات في الوجه و"نهى محمد جمال" (15 عامًا) – بكدمات وسحجات و"مي محمد علي’ (16 عامًا) – بإصابات سطحية متعددة. 

تم نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى الحسينية المركزي تحت تصرف النيابة العامة، فيما يخضع المصابون للرعاية الطبية اللازمة.

وانتقلت قوة من مباحث مركز شرطة الحسينية إلى موقع الحادث لمعاينة ملابساته، وفتحت النيابة العامة تحقيقاتها، وسط ترجيحات أولية تشير إلى أن السرعة الزائدة أو انحراف أحد السائقين قد يكونان سبب الحادث المروع.

تشييع جثمان الزوجة المتوفاة 

وفي الوقت الذي ودّعت فيه القرية الزوج، تستعد حاليًا لتشييع جثمان الزوجة. 

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