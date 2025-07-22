الحصيلة 8 أشخاص بينهم أسرة كاملة، أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق "سعود – الحسينية" المروع

شهدت محافظة الشرقية أمس الإثنين، حادث تصادم مروعًا بين سيارتين ملاكي بطريق قرية "سعود" التابعة لمركز الحسينية، أسفر عن مصرع شخصين من أسرة واحدة، وإصابة 6 آخرين بينهم سيدات وطالبات، وسط حالة من الحزن خيمت على أهالي القرى المجاورة.

نزيف الأسفلت مستمر.. حادث مروري يسفر عن وفاة وإصابة 8

كانت غرفة عمليات الإسعاف بالشرقية قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم عنيف، فهرعت 7 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين والجثامين، وسط تجمهر الأهالي ومحاولات لإنقاذ الضحايا قبل وصول الفرق الطبية.

أسفر الحادث عن مصرع ناصر متولي إبراهيم (52 عامًا - عامل)، متأثرًا بجراحه البالغة، بينما لفظ شخص ثانٍ أنفاسه الأخيرة بعد نقله إلى مستشفى الحسينية المركزي، متأثرًا بإصاباته الخطرة.

كما أُصيبت زوجة المتوفى، أمل عبد الحميد عبد الرحمن (45 عامًا)، بنزيف داخلي في المخ، فيما أصيب نجلاه علم الدين (27 عامًا) بكسر في القدم اليسرى، ومحمد (25 عامًا) بكسر في القدم اليمنى.

إصابة ثلاث طالبات من قرية بحر البقر

ولم يتوقف الحادث عند هذه الأسرة المنكوبة، فقد أُصيبت ثلاث طالبات من قرية بحر البقر أثناء ركوبهن إحدى السيارات، وهن:"دنيا عبد العزيز" (18 عامًا) – تعاني من كدمات بالوجه و"نهى محمد جمال" (15 عامًا) – تعاني من كدمات وسحجات متفرقة و"مي محمد علي" (16 عامًا) – إصابات خفيفة متعددة بالجسم.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، بينما يخضع المصابون للعلاج اللازم وسط متابعة طبية دقيقة.

النيابة العامة تباشر التحقيقات

وانتقل فريق من مباحث مركز شرطة الحسينية لمعاينة مكان الحادث، كما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وتحديد أسباب الحادث، الذي يُرجح أن يكون ناتجًا عن السرعة الزائدة أو انحراف أحد السائقين بالطريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.