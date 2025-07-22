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محافظات

ارتفاع عدد ضحايا حادث ميكروباصي طريق مصر– الإسماعيلية إلى حالتي وفاة و15 مصابًا

حوادث الطرق،فيتو
حوادث الطرق،فيتو

 أكد مصدر طبي بمستشفى العاشر من رمضان الجامعي محافظة الشرقية وفاة أحمد نبيل، موظف متأثرًا بإصاباته البالغة في الحادث المروع الذي وقع صباح اليوم بطريق مصر– الإسماعيلية الصحراوي، أمام المركز الطبي العالمي في اتجاه القاهرة، مما يرفع عدد الضحايا إلى حالتي وفاة و15 مصابًا.

مصرع سائق وإصابة 16 في انقلاب ميكروباصين بطريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي (صور)

وكان الحادث نجم عن انقلاب ميكروباصين وأسفر في موقعه عن مصرع السائق ماجد عبد الشافي رفاعي شاهين، المقيم بقرية منشأة كاسب التابعة لمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، إلى جانب وقوع عدد كبير من الإصابات.

الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونُقل المصابون إلى المستشفى الجامعي بمدينة العاشر من رمضان لتلقي الرعاية الطبية، فيما أودعت جثتا المتوفيين مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة

وتجري الجهات الأمنية تحقيقاتها الموسعة للوقوف على ملابسات الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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