مصرع سائق وإصابة 16 في انقلاب ميكروباصين بطريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي (صور)

شهد طريق “مصر – الإسماعيلية” الصحراوي، صباح اليوم الثلاثاء، حادث انقلاب ميكروباصين أمام المركز الطبي العالمي في اتجاه القاهرة، على حدود محافظة الشرقية، ما أسفر عن مصرع سائق وإصابة 16 آخرين.

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تلقى الأمن بلاغًا بالحادث، وبالفحص تبين وفاة سائق أحد الميكروباصين ويدعى ماجد عبد الشافي رفاعي شاهين، مقيم بقرية منشأة كاسب التابعة لمركز البدرشين بمحافظة الجيزة.

وفاة سائق وإصابة 16 في حادث مروع لانقلاب ميكروباصين بطريق مصر -الإسماعيلية، فيتو

الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي بمدينة العاشر من رمضان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم إيداع جثمان المتوفى بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وفاة سائق وإصابة 16 في حادث مروع لانقلاب ميكروباصين بطريق مصر - الإسماعيلية، فيتو

وتباشر الأجهزة الأمنية التحقيق للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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