لتوثيق مأساة المجاعة، وزير الخارجية الفرنسي يدعو لفتح أبواب غزة للصحفيين

دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إسرائيل، اليوم الثلاثاء، إلى السماح للصحافة الأجنبية بدخول قطاع غزة مع تزايد التحذيرات من مأساة المجاعة.

السماح للصحافة الحرة والمستقلة بالوصول إلى غزة

وقال بارو في مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر" من شرق أوكرانيا: "أطالب بالسماح للصحافة الحرة والمستقلة بالوصول إلى غزة لتوثيق ما يحدث فيها".

وجاءت تصريحاته بعدما حذرت وكالة "فرانس برس" من أن حياة الصحفيين الفلسطينيين المستقلين الذين تعمل معهم في غزة في خطر، وحضت إسرائيل على السماح لهم ولعائلاتهم بمغادرة القطاع.

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وأمس، طالبت 25 دولة غربية، بإنهاء الحرب في غزة "فورا"، معتبرة أن معاناة المدنيين الذين تتهددهم المجاعة بلغت "مستويات غير مسبوقة".

ويأتي البيان المشترك الذي وقّعته دول تتقدمها بريطانيا فرنسا وإيطاليا وكندا وأستراليا، بعد 21 شهرا على بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، والتي نتجت عنها أوضاع إنسانية كارثية تطال سكان القطاع الذين يتخطى عددهم مليوني شخص، بلغت حد الجوع وسوء التغذية، مع تقييد الدولة العبرية دخول المساعدات الإنسانية.

ترحيب مصرى بمطالب 25 دولة بإنهاء الحرب فى غزة

وحضت هذه الدول "الأطراف والمجتمع الدولي على التوحد في جهد مشترك لإنهاء هذا النزاع المروع عبر وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار".

واعتبرت أنه "من المروّع أن يكون أكثر من 800 فلسطيني قد قتلوا وهم يحاولون الحصول على مساعدة"، وأن "رفض الحكومة الإسرائيلية تقديم مساعدة إنسانية أساسية للمدنيين غير مقبول".

ورحبت الخارجية بالنداء و"ما تضمنه من مطالبة واضحة بإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".

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