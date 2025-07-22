الثلاثاء 22 يوليو 2025
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خارج الحدود

المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى: لا يوجد أماكن آمنة في غزة

مستشفى شهداء الأقصى
مستشفى شهداء الأقصى

أكد المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصي خليل الدقران، عدم وجود أماكن آمنة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن نصف المحافظة الوسطى محاصر.

وتابع: “الأمراض انتشرت بين الأطفال بسبب التكدس ونقص الغذاء والماء، والفحوص الطبية تجري بصعوبة بالغة لنقص الإمكانات”.

وأوضح أن المستشفى يعاني من أزمة خانقة بسبب نفاد الوقود، وأن المستشفى قد تتوقف خلال ساعات بسبب نفاد الوقود في غزة.

 وفي السياق ذاته أعلنت مصادر طبية في مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة، اليوم الثلاثاء، وصول 14 شهيدًا فلسطينيا و25 مصابًا إلى المستشفى، جرّاء قصف شنّته قوات الاحتلال الإسرائيلى استهدف خيام النازحين فى المنطقة الشمالية من مخيم الشاطئ غرب المدينة في غزة.

 

سلسلة الجرائم المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة

 وأكدت المصادر - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن من بين الشهداء والمصابين عددًا من الأطفال والنساء، في مجزرة جديدة تُضاف إلى سلسلة الجرائم المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة.

 

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، في إطار حملة مداهمات متواصلة تنفذها في المحافظة، كما اقتحمت بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

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إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية خيام النازحين شهداء الأقصى غزة

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