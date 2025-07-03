تفاصيل أعلى شهادة ادخار 3 سنوات في بنك القاهرة

يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن تفاصيل شهادة البريمو بالجنية المصرى ذات العائد المتغير ( شهرى ) لمدة 3 سنوات.

وأوضح مسئولو بنك القاهرة أن سعر العائد علي شهادة ادخار البريمو 23.75% 3 سنوات والشهادة قابلة للتجديد.

الفئة والحد الأدنى للشراء

1,000 جنيه ومضاعفتها / بدون حد أقصى

دورية صرف العائد

شهرى

تاريخ بدء حساب العائد

من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء

وتشمل قائمة المزايا الأخرى في شهادة البريمو ما يلي:

إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة 90% من القيمة الإسمية علي ألا يقل سعر العائد عن 2% فوق سعر العائد المعلن وقت منح القرض.

حساب ميجا التوفير

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن تفاصيل حساب ميجا التوفير.

وأوضح مسؤولون بنك القاهرة أن الحد الأدنى لاحتساب العائد لحساب الميجا توفير 50000 جنيه.

وفي ما يخص طريقة احتساب العائد فهي حسب الشرائح التالية:



0 - 49,999 جم(0%)

"50,000 - 999,999جم

شهر 14.25%

ربع سنوي 14.75%

سنوي 15.25%"

"1,000,000 - 9,999,999 جم

شهرى16.50%

ربع سنوي 17.00%

سنوي17.50%"



"10,000,000 - 19,999,999 جم

شهرى20.50%

ربع سنوي 21.00%

سنوي 21.50%"

"من 20,000,000 جم فأكثر

شهري 21.50%

ربع سنوي 22.00%

سنوي22.50%"

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