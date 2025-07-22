"ما تقبلوا اعتذاره هو كمان"، رمضان صبحي يتصدر "إكس" بعد اعتذار وسام لجماهير الأهلي

تصدر رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز، محركات البحث عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، بعد اعتذار وسام أبوعلي لاعب الأهلي، لجماهير المارد الأحمر في فيديو تم نشره مساء أمس.

جماهير الأهلي لم تتقبل فيديو اعتذار وسام أبوعلي عما بدر منه تجاه النادي وجماهيره.

ودشنت جماهير النادي الأهلي “تريند رمضان صبحي”، الذي رحل عن القلعة الحمراء بطريقة لا تليق، حيث فضل الانتقال إلى بيراميدز من فريق هيدرسفيلد الإنجليزي، رغم محاولة الأهلي "فريقه القديم" ضمه لفترة إعارة أخرى أو التعاقد معه بشكل كامل، وهو ما أثار غضب مسؤولي المارد الأحمر والجماهير آنذاك.

ومع تقدم اللاعب وإكرامي الشحات “حماه” بأكثر من اعتذار على الهواء في العديد من البرامج الرياضية أو الاتصال هاتفيا بمحمود الخطيب رئيس النادي، إلا أن كافة المحاولات باءت بالفشل رافضين اعتذار وندم اللاعب.

جماهير الأهلي خلال الرسائل قالت: "ما تقبلوا اعتذاره رمضان صبحي كمان".

ومنهم من طالب بقبول اعتذار حسام عاشور، ورمضان صبحي وعصام الحضري للأهلي.. وهم اللاعبون المغضوب عليهم من قبل إدارة الأحمر.

كان المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي قد وجه رسالة اعتذار إلى جماهير الأهلي ومجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب وزملائه في الفريق، مؤكدًا أن اللعب بقميص القلعة الحمراء شرف كبير لأي لاعب، وأن الفترة التي قضاها داخل النادي هي الأفضل في مسيرته الكروية.

وقال وسام أبو علي في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للنادي الأهلي: "أعتذر لجمهور الأهلي العظيم، ولمجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ولكل زملائي في الفريق، عن أي تصرف بدر مني خلال الفترة الماضية ولم يكن لائقًا بلاعب يرتدي قميص هذا الكيان الكبير، أتحمل مسؤولية كل ما حدث، وأتفهم تمامًا مشاعر الجميع".

الضغوط العائلية والأزمات الشخصية

وكشف أبو علي أن بعض الضغوط العائلية والأزمات الشخصية الأخيرة أثَّرت في تصرفاته، قائلًا: "ربما لم أتصرف كما بشكل سليم، لكنني لم ولن أسمح لنفسي بالإساءة للنادي الأهلي، الذي كان له الفضل الكبير في تغيير مسيرتي ومنحي الثقة والشهرة، وجعلي من أبرز العناصر مع منتخب فلسطين".

وواصل: "قضيتُ في مصر أجمل فترات حياتي، وقررتُ شراء منزل هنا وجلب عائلتي للعيش معي، بفضل العلاقة الرائعة مع جمهور الأهلي والأجواء الإيجابية التي أحاطتني".

وزاد: "أي شخص يتحدث باسمي ضد الأهلي لا يمثلني، أنا أعتز بانتمائي لهذا النادي، وسواء استمررت أم رحلت، يكفيني شرفًا أنني ارتديت قميصه".

وختم وسام أبو علي رسالته قائلًا: “مهما كانت النهاية، الأهلي سيبقى دائمًا في قلبي، وأكرر اعتذاري للإدارة والجمهور العظيم وأشكرهم على دعمهما الدائم".

مباراة الأهلي والملعب التونسي

وانتهت مباراة الأهلي أمام الملعب التونسي، بتقدم بطل مصر بنتيجة 4ـ1، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين على هامش معسكر الفريق الأحمر المقام حاليًّا على الأراضي التونسية، استعدادا للموسم الكروي الجديد 2025 - 2026.

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