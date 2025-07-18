نجم الزمالك يثير الجدل بتصريح حول إمكانية تعاقد النادي مع ميسي (فيديو)

كشف بشير التابعي نجم الزمالك السابق أن رمضان صبحي ومحمد الشيبي لاعبي بيراميدز من أبرز الأسماء التي كان يتمنى انضمامها في ميركاتو الزمالك.

وواصل بشير التابعي في تصريحات تليفزيونية بأنه يتمنى انضمام أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي وإسحاق يعقوبو الظهير الأيسر لفريق البنك الأهلي، مشددًا أن مهدي سليمان صفقة الزمالك الجديدة بديل إستراتيجي بالفريق.

وأضاف أن النادي يستطيع جلب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي، مشيرا إلى أن الأمر مرهون بشرط واحد.

وتابع خلال ظهوره على قناة "إم بي سي" مصر، قائلا: "لو أراد ممدوح عباس (الداعم لمجلس إدارة النادي) تجديد عقد زيزو مع الزمالك، لكان فعل ذلك. والدليل أنه دعم النادي بمليار جنيه، ولو أراد التعاقد مع ميسي، لاستطاع تحقيق ذلك أيضًا".

وأكد التابعي أن الزمالك يمتلك الإمكانيات المالية لجلب نجوم عالميين، لكن المشكلة تكمن في عدم وجود تحركات جادة بالشكل المطلوب.

وأوضح: "الزمالك يقدر يجيب ميسي، لكن الأزمة داخلية"، في إشارة واضحة إلى استناد الإدارة على دعم ممدوح عباس.

وأضاف: "عباس كان قادرًا على تجديد عقد زيزو، وهو قادر أيضا على التعاقد مع أي لاعب في العالم"، مشددًا على أن المشكلة ليست في الموارد المالية، بل في التحركات الإدارية.

"وربنا الزمالك يقدر يجيب ميسي".. بشير التابعي يعلن التحدي عن قدرة الزمالك في الصفقات الجديدة



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وعلي صعيد متصل أعلن نادي الزمالك رسميًا، عن تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، بداية من الموسم المقبل.

ووقع عبد الله السعيد على عقود التجديد لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بتجديد التعاقد.

يأتي ذلك في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

صفقات الزمالك في الميركاتو الصيفي

وكان الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادمًا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو.

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