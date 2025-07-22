تنفيذ 90% من الخطة الاستثمارية في منشأة أبو عمر بالشرقية

أكد المهندس عاطف صالح رئيس مدينة منشأة أبوعمر، التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، أنه تم تنفيذ الأعمال المتعلقة بالخطة الاستثمارية بنسبة 90%.

وأشار إلى أن ذلك جاء تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات التنموية وسرعة الانتهاء منها لتحقيق الصالح العام.

تفقد انتظام العمل بالمشروع

وأوضح صالح أنه قام اليوم بجولة تفقدية لمتابعة انتظام سير العمل بمشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي، والذي يُنفَّذ تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

تكلفة المشروع 300 مليون جنيه

وأكد رئيس مدينة منشأة أبوعمر انتظام سير العمل بالمشروع، حيث بلغت إجمالى الأموال المعتمدة لتنفيذه بتكلفة إجمالية تُقدَّر بـ 300 مليون جنيه.

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