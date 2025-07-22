طرح البوستر الرسمي لفيلم النجم هريثيك روشان الجديد "War 2"

يترقب عشاق السينما الهندية بشغف إطلاق الإعلان الترويجي المرتقب لفيلم الأكشن والتشويق "War 2"، بطولة النجمين هريثيك روشان وجونيور إن تي آر، بالإضافة إلى كيارا أدفاني.

ومن المقرر عرض الإعلان الترويجي في 25 يوليو الجاري، بينما سيطرح الفيلم في دور العرض العالمية في 14 أغسطس المقبل باللغات الهندية والتيلجو والتاميلية.

إعلان تشويقي يلهب حماس الجماهير

وكشفت شركة الإنتاج "Yash Raj Films" عن الملصق الرسمي للفيلم على منصة إنستجرام، مع الإعلان عن تاريخ عرض الإعلان الترويجي، وسرعان ما انتشر الملصق بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أثار حماسًا كبيرًا بين المعجبين.

وعلقت YRF على الملصق قائلة: " عرض إعلان WAR2 في 25 يوليو. من المقرر إطلاق War2 باللغات الهندية والتيلجو والتاميلية في 14 أغسطس في دور السينما حول العالم".

مشاهد أكشن ومواجهة راقصة محتملة

كان الإعلان الترويجي الذي صدر في وقت سابق قد قدم لمحة عن المشاهد المليئة بالإثارة والتشويق. ومن المتوقع أن يتضمن الإعلان الترويجي الكامل المنتظر مشاهد قتالية حماسية إلى جانب بعض اللحظات العاطفية التي تضفي عمقًا على الأحداث، وتتداول الشائعات أيضًا حول احتمال وجود مواجهة راقصة بين النجمين هريثيك روشان وجونيور إن تي آر، على الرغم من أن هذا لم يتم تأكيده بشكل رسمي حتى الآن.

من الملفت للنظر أن هريثيك روشان وجونيور إن تي آر لن يقوما بالترويج لفيلم "War 2" معًا، بل من المتوقع أن يتولى كل منهما الترويج لعمله بشكل منفصل.

لا يعتبر "War 2" مجرد إصدار سينمائي ضخم بحد ذاته، بل يمثل أيضًا تمهيدًا للفيلم التالي في عالم YRF للتجسس وهو فيلم "Alpha" الذي تلعب بطولته النجمة عليا بهات. وفي حين تتردد شائعات حول إمكانية ظهور عليا بهات لفترة وجيزة في فيلم "War 2"، لم يتم تأكيد هذه الأخبار بعد.

يمثل فيلم "War 2" أول إصدار سينمائي لكيارا أدفاني بعد أن أصبحت أمًا مؤخرًا. فقد رحبت كيارا بمولودتها الأولى من زوجها سيدهارث مالهوترا في 15 يوليو الجاري.

ويُعد "War 2" المدعوم من شركة ياش راج فيلمز التابعة لأديتيا تشوبرا، الجزء السادس ضمن سلسلة أفلام "YRF Spy Universe" الناجحة. ومع بقاء شهر واحد فقط على موعد العرض، يستعد صناع الفيلم الآن لإطلاق المقطع الدعائي الرسمي الذي سيقدم لمحة أكثر تفصيلًا عن الأحداث المشوقة التي تنتظر الجمهور.

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