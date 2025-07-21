عمرو يوسف بطلا شعبيا في فيلم درويش، اعرف التفاصيل

يجسد الفنان عمرو يوسف خلال أحداث فيلم درويش شخصية نصاب في فترة زمنية معينة، ويقوم بعمليات نصب كثيرة، ولكن خلال رحلة النص يتعرض لموقف يقلب حياته رأسًا علي عقب ويغير مجرى حياته كاملًا إلى أن يصبح بطلا شعبيًّا.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم “درويش” من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني البرومو الرسمي للعمل وأظهر الفيديو التشويقي وقوع الفيلم في فترة الثلاثينات، حيث يؤدي عمرو يوسف دور “نصاب”.

ومن المقرر أن يبدأ عرض فيلم “درويش” في مصر يوم 13 أغسطس المقبل، بينما ينطلق في جميع أنحاء الوطن العربي في 28 أغسطس.

وكان عرض الفيلم لشهر أغسطس، تأجل بعد أن كان من المقرر عرضه بسينمات مصر يوم 17 يوليو الجاري، حيث علمت “فيتو” أن سبب تأجيل عرض العمل هو عدم الانتهاء من مونتاج جميع مشاهد العمل، وإجراء تعديل بناء على رأي مخرج العمل.

وسبق أن كشف الفنان عمرو يوسف عن انضمام مفاجئ للفنان هشام ماجد إلى طاقم عمل فيلم "درويش"، لتكتمل بذلك كوكبة النجوم المشاركين في هذا العمل المنتظر.

فيلم درويش

وفيلم "درويش" من تأليف الكاتب وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي، ويضم الفيلم فريقًا استثنائيًا من النجوم، على رأسهم الثنائي عمرو يوسف ودينا الشربيني، كما يشارك في البطولة كل من تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، وخالد كمال، بالإضافة إلى الفنان هشام ماجد.

وفي تصريح له، أعرب المنتج محمد حفظي عن ثقته الكبيرة في فيلم "درويش"، مشيرًا إلى أن الفيلم "يمنحنا فرصة للوصول إلى آفاق إبداعية جديدة".

وأكد حفظي أنهم “واثقون من أن هذا الفيلم، بتعمقه في الطبيعة الإنسانية، سيترك أثرًا دائمًا على المشاهدين وصناعة السينما”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.