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رياضة

برشلونة يعلن عن منافسه في كأس خوان جامبر

برشلونة
برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني أن نادي كومو الإيطالي، سيكون خصمه في النسخة الـ 60 من كأس خوان جامبر التي ستقام في 10 أغسطس الساعة 9 مساءً بتوقيت وسط أوروبا على ملعب يوهان كرويف.

برشلونة يواجه كومو الإيطالي 

وقال برشلونة في بيان رسمي في البداية: كان من المقرر أن تقام المباراة على ملعب سبوتيفاي كامب نو ولكن في النهاية سيكون ملعب يوهان كرويف هو الملعب الذي سيستضيف المباراة.

وتأتي مباراة برشلونة ضد كومو النادي الذي يضم لاعبين سابقين في برشلونة مثل سيسك فابريجاس وسيرجي روبيرتو بعد ثلاث مباريات ودية للفريق في جولتهم الآسيوية ضد فيسيل كوبي في اليابان وضد نادي سول ونادي دايجو في كوريا الجنوبية.

وستكون المباراة ضد كومو أيضًا اختبارًا نهائيًا لبرشلونة قبل بداية المنافسة الرسمية في الموسم الجديد 

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برشلونة الإسباني سيسك فابريجاس سيرجي روبيرتو كأس خوان جامبر كوريا الجنوبية ملعب سبوتيفاي كامب نو

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