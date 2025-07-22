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وزيرة التنمية المحلية تلتقي رئيس الاستراتيجيات الدولية بشركة Esri العالمية

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية تلتقي رئيس الاستراتيجيات الدولي، فيتو

التقت  الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم، مع سهيل العُبد، رئيس الاستراتيجيات الدولية بشركة Esri العالمية، حيث ناقشا آفاق التعاون المستقبلي، وذلك في ختام زيارتها إلى ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية على هامش حصولها على جائزة “الإنجاز الخاص في نظم المعلومات الجغرافية”.

منال عوض: 557 مليون جنيه استثمارات تطوير منظومة إدارة المخلفات بالبحيرة والمنيا

منال عوض تبحث مع وكيل محلية النواب تطورات منظومة التصالح

أطلس المدن المصرية

وتناول اللقاء التعاون في تطوير أطلس المدن المصرية وتعزيز استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في رصد وتحليل المتغيرات المكانية، إلى جانب تطبيق نظم GIS في الحماية من الكوارث والإنذار المبكر، ومواجهة آثار التغيرات المناخية.

كما استعرض الجانبان نظامًا جديدًا طورته Esri ويُستخدم حاليًا في عدد من الدول، يهدف إلى التحذير المبكر من أضرار التغيرات المناخية، وخصوصًا في المدن الساحلية، حيث يمكن توظيفه لوضع خطط الاستجابة والتخفيف والتكيف مع الظواهر المناخية القاسية.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على قيام  سهيل العُبد بزيارة إلى القاهرة خلال الأسابيع المقبلة، لمناقشة إعداد بروتوكول تعاون مشترك يتيح تعظيم الاستفادة من تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية، سواء في التخطيط الحضري، أو متابعة تنفيذ المشروعات، أو دعم خطط التكيف والتخفيف من تغير المناخ.

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الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية المدن المصرية الولايات المتحده الامريكيه نظم المعلومات الجغرافية ولاية كاليفورنيا الأمريكية

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