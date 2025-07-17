تقارير: ليفربول يحرز تقدما في مفاوضاته مع نجم آينتراخت فرانكفورت (فيديو)

أكدت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن نادي ليفربول الإنجليزي أظهر اهتمامًا رسميًّا بالتعاقد مع الفرنسي هوجو إيكيتيكي مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت تقارير إعلامية أن ليفربول يحرز تقدمًا في صفقة ضم هوجو إيكيتيكي، في ظل رغبة اللاعب بالانتقال إلى العملاق اللندني الذي يسعى نيوكاسل يونايتد أيضًا لضمه.

سجل هوجو ايكيتيكي 15 هدف من اصل 22.55 هدف متوقع.



اي انه سجل تقريبا 7 هدف اقل من المتوقع منه حسب الفرص التي اتيحت له, وهو اسوأ اداء للأهداف المتوقعة للاعب في البوندسليجا الموسم الماضي 🥶



جاهزين لمهاجمكم الجديد يا ليفربولية؟pic.twitter.com/0wZEk959gg — Ali 🇸🇦 (@3ly3r) July 9, 2025

ويحاول نيوكاسل ضم إيكيتيكي عبر عرض قيمته حوالي 75 مليون يورو (64.9 مليون جنيه إسترليني؛ 86.9 مليون دولار)، لكن فرانكفورت رفضه.

وأوضح التقرير أن آينتراخت فرانكفورت تلقى عرضًا من ليفربول بخصوص إيكيتيكي، حيث يسعى بطل الدوري الإنجليزي إلى تعزيز هجومه بمهاجم جديد.

ويأتي هذا في ظل سعي ليفربول للتعاقد مع مهاجم نيوكاسل، السويدي ألكسندر إيزاك، حيث أبدى اهتمامه بإبرام صفقة بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب السويدي الدولي البالغ من العمر 25 عامًا.

ويأمل نيوكاسل في التعاقد مع إيكيتيكي والإبقاء على إيزاك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تكوين خط هجوم قوي.

وكان إيكيتيكي قد زامل المحترف المصري عمر مرموش في الموسم الماضي حيث شكلا ثنائية هجومية قوية، قبل أن يغادر لاعب وادي دجلة السابق إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

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