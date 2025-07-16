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رياضة

ليفربول يبدأ مفاوضاته لضم مهاجم فرانكفورت

فرانكفورت، فيتو
فرانكفورت، فيتو

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأربعاء، أن نادي ليفربول تواصل مع آينتراخت فرانكفورت بشأن إمكانية ضم المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي، الذي يطلب خدماته أيضا فريق نيوكاسل.

 

إيكيتيكي يعوض داروين نونيز في ليفربول 

وتسعى إدارة ليفربول إلى تعزيز صفوف الفريق بمهاجم جديد، تحسبًا لرحيل داروين نونيز هذا فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة "ذا أثليتيك" البريطانية، فإن نيوكاسل يحاول ضم إيكيتيكي، حيث قدم عرضًا رسميًا بالفعل قيمته حوالي 75 مليون يورو، ولكن فرانكفورت رفضه.

وأضافت الصحيفة أن فرانكفورت تلقى عرضًا آخر من ليفربول، من أجل ضم إيكيتيكي خلال الصيف الجاري.

وكانت الأولوية لدى ليفربول في ضم السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل، لكن إدارة الماكبايس ترفض التفريط في خدمات اللاعب.

 

أرقام إيكيتيكي مع آينتراخت فرانكفورت 

وسجل إيكيتيكي 22 هدفًا وقدم 12 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات مع فرانكفورت الموسم الماضي.

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