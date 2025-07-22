انطلاق أعمال الاجتماع الطارئ للجامعة العربية بطلب من فلسطين (صور)

انطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة الأردن، رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة، بناء على طلب دولة فلسطين، وبحضور الأمين العام المساعد السفير حسام زكي، والأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي.

الأوضاع الكارثية وحصار التجويع

وترأس وفد دولة فلسطين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي، بحضور المستشار أول تامر الطيب، والمستشار أول جمانة الغول، وسكرتير أول ريهام البرغوثي، وسكرتير ثالث علا عامر.



ويأتي انعقاد الاجتماع اليوم في ظل الأوضاع الكارثية وحصار التجويع، والموت، واستدراج المجوعين إلى نقاط توزيع لا إنسانية، واستهدافهم، بالإضافة إلى إن ما تخطط له حكومة الاحتلال بإقامة ما يسمى "المدينة الإنسانية" في جنوب قطاع غزة، وهو في حقيقته "معتقل عنصري مغلق" يشكل امتدادا مباشرا لجرائم الإبادة الجماعية، وتحول خطيرا نحو تنفيذ مشروع تهجير قسري جماعي بحق أبناء شعبنا تحت غطاء من الادعاءات الزائفة.

مخطط الاحتلال غير القانوني القاضي بسحب صلاحيات بلدية الخليل

كما سيناقش الاجتماع أيضا خطورة استهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية، من بينها مخطط الاحتلال غير القانوني القاضي بسحب صلاحيات بلدية الخليل في إدارة المسجد الإبراهيمي ومحيطه، وتسليمها لما يسمى "المجلس الديني" للمستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية، في محاولة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمكان وتحويله بالكامل للسيطرة الإسرائيلية.

سبل التحرك السياسي والقانوني والدبلوماسي على المستويين العربي والدولي

وسيتناول الاجتماع الطارئ بحث سبل التحرك السياسي والقانوني والدبلوماسي على المستويين العربي والدولي للتصدي لهذه الانتهاكات الخطيرة وغير المسبوقة.

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