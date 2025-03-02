المكتب الإعلامي بغزة: منع إدخال المساعدات يعني حرب تجويع للسكان

قال المكتب الإعلامي في قطاع غزة، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، إن إعلان الاحتلال وقف إدخال المساعدات تأكيد جديد لعدم التزامه بتعهداته وتنصله من التزاماته.

الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وأضاف المكتب الإعلامي، أن الاحتلال يؤكد تجاهله للقوانين الدولية وضربه عرض الحائط بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

وأوضح أن منع إدخال المساعدات يعني فعليا حرب تجويع على أهالي غزة الذين يعتمدون كليا على المساعدات.

الاحتلال يخوض حرب تجويع ضد أهالي غزة

وتابع:" حذرنا من مغبة الصمت على خروق الاحتلال وعدم الضغط عليه في ظل تواصل انتهاكاته للاتفاق".

وطالب المكتب الإعلامي في غزة الوسطاء بالضغط على الاحتلال لتنفيذ التزاماته بموجب الاتفاق، بالإضافة الى موقف عربي إسلامي موحد وموقف دولي صارم للضغط على الاحتلال لوقف جريمة التجويع.

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