تنسيق الجامعات 2025، مؤشرات القبول بكليات علمي وأدبي

تنسيق الجامعات 2025.. ينتظر طلاب الثانوية العامة، إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، وسط ترقب وحذر شديد، خاصة بعد انتشار أنباء تفيد بتسريب نتيجة الثانوية العامة، وارتفاع مجاميع الطلاب هذا العام عن سابقه.

وبالرغم من عدم إعلان النتيجة حتى الآن، إلا أن ملامح تنسيق الجامعات 2025، بدأت تتضح، بناء على نسب النجاح التي أعلنت عنها سابقا وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى تنسيق الجامعات العام الماضي 2024، حيث تتقارب النسب، وربما تزيد أو تقل بنسب قليلة جدا.

ومن المنتظر أن تعلن وزارة التعليم العالي، عن الحد الأدنى لـ المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات، وموعد تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني، عقب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة بساعات معدودة.

وتستعرض بوابة فيتو في هذا الإطار، مؤشرات تنسيق الجامعات 2025، لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

ويبحث طلاب الثانوية العامة 2025 الآن، عن مؤشرات تنسيق الكليات 2025، خاصة مع اقتراب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2025، ومن أكثر الكليات التي يسعى الطلاب للبحث عن الحد الأدنى للقبول بها كليات القطاع الطبي، بالإضافة إلى عدد محدود من الكليات الأدبية.

أولا: مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي

من المتوقع أن يقترب تنسيق الجامعات 2025، لشعبتي علمي علوم ورياضة من النسب الآتية:

كلية الطب: من 91% إلى 92.5%

كلية طب الأسنان: من 90.5% إلى 91.5%

كلية الصيدلة: من 89% إلى 90%

كلية العلاج الطبيعي: من 88.5% إلى 89.5%

كلية الطب البيطري: من 86.5% إلى 87.5%

كلية الهندسة: من 83% إلى 85%

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: بين 80% إلى 83%

كلية التخطيط العمراني والفنون التطبيقية: من 77% إلى 80%.

ثانيا: مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 أدبي

من المتوقع أن تقترب نسب القبول في الكليات الأدبية هذا العام من النسب الآتية:

كلية الإعلام: من 83% إلى 85%.

كلية الألسن: من 82% إلى 84%.

كلية الآثار: من 83% إلى 80%.

كلية الآداب: من 72% إلى 75%.

كليات التربية والحقوق والخدمة الاجتماعية: من 65%.

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