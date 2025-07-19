السبت 19 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تنسيق الجامعات 2025، كليات تقبل طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو
ads

تبدأ المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية 2025، عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة، حيث تعلن وزارة التعليم العالي الحد الأدنى للمرحلة وموعد فتح موقع التنسيق لتسجيل الرغبات، وآخر موعد لتسجيل الرغبات.

 

كليات تقبل طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة

من أهم الكليات التي يقبل عليها طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة كليات القطاع الطبي وهي كالتالي: 

  • الطب البشري (كافة الجامعات الحكومية)
  • طب أسنان بكافة الجامعات الحكومية
  • الصيدلة
  • الطب بيطري
  • العلاج الطبيعي
  • كليات الحاسبات والمعلومات
  • كليات العلوم
  • كليات التمريض، في جامعات الإسكندرية، الزقازيق، الفيوم، بني سويف، أسوان، المنيا، حلوان، جنوب الوادي، بورسعيد، أسيوط، بنها، دمياط، القاهرة.

 

كليات غير طبية تقبل طلاب الشعبة العلمية

  • الزراعة، الإسكندرية، الزقازيق، المنوفية، المنيا، الوادي الجديد، أسيوط، القاهرة، المنصورة، بنها، الفيوم، أسوان، بني سويف، دمنهور، دمياط
  • الاقتصاد والعلوم السياسية
  • الآثار
  • الإعلام
  • الألسن
  • دار العلوم
  • التربية
  • التجارة
  • السياحة والفنادق
  • كليات فنون جميلة (فنون وعمارة) بشرط أداء اختبارات القدرات

معاهد خاصة تقبل طلاب الشعبة العلمية

  • معاهد حاسب آلي وعلوم الحاسب (لشعبة علمي علوم)
  • الأكاديمية الحديثة لعلوم الحاسب بالمعادي
  • معهد العبور العالي للحاسبات ونظم المعلومات – طريق بلبيس
  • معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب – التجمع الأول
  • معهد طيبة العالي للحاسب – المعادي أو سقارة
  • المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات – 6 أكتوبر
  • معهد المستقبل العالي – المنصورة، الفيوم، بني سويف
  • معهد الصفوة العالي للحاسب الآلي – القليوبية
  • معهد كندي العالي لتكنولوجيا الحاسب والإدارة – الهرم

 

معاهد صحية خاصة تقبل طلاب شعبة علمي علوم

  • معاهد علوم صحية وفنية تمريض
  • المعهد الفني للتمريض في (بني سويف – شربين – المنيا – سوهاج – أسيوط – دمنهور)
  • المعهد العالي للعلوم الصحية التطبيقية (بدر – الزقازيق – بني سويف)
  • المعهد الفني الصحي الخاص

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجامعات الحكومية العلاج الطبيعي المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2025 تنسيق القبول بالجامعات طلاب الشعبة العلمية

مواد متعلقة

أهم تحديثات نظام قواعد قبول طلاب الثانوية العامة وما يعادلها والشهادات الفنية

التعليم العالي: 43 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات

شروط النجاح في اختبارات قدرات كلية التربية الموسيقية

تنسيق الجامعات 2025.. قواعد قبول الطلاب الجدد.. قائمة بكليات ومعاهد علمي علوم.. وهذه ضوابط التعامل مع الدبلومات الفنية

شروط النجاح في اختبارات قدرات كلية التربية الموسيقية

نتيجة الثانوية العامة 2025 في محافظة سوهاج اللينك الرسمي

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025 من موقع وزارة التربية والتعليم

آخر موعد للتسجيل في اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

الأكثر قراءة

زوج البلوجر هدير عبد الرازق: زرعت كاميرات بالشقة وصورتني دون علمي وضربتها علشان بتشرب مخدرات

أحمد مجاهد يكشف سر حذف بيان الاتحاد الفلسطيني بشأن أزمة وسام أبو علي

اندلاع حريق هائل بالكويت وفرق الإطفاء تكافح لإخماده

تطورات جديدة في واقعة "بائع العسلية" بالمحلة، حجز والد الطفل لهذا السبب

بشكل مفاجئ، الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يحذف البيان الخاص بوسام أبو علي

بالأسماء والرموز، المرشحون في انتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم

أسعار المانجو اليوم السبت 19 يوليو 2025، انخفاض جديد في الزبدية وارتفاع الهندي والتيمور

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم الجمعة 18/ 7/ 2025

سعر جرام الذهب مساء اليوم، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

ترتيب المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025.. محمد صلاح ضمن القائمة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 19 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 19 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 19 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية