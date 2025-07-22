تنسيق الجامعات 2025، عميد علوم الرياضة بنات بحلوان تحدد نسب النجاح في اختبارات القدرات

تنسيق الجامعات 2025.. كشفت الدكتورة أمل عبد الله عميد كلية علوم الرياضة بنات جامعة حلوان، نسبة النجاح المطلوبة في اختبارات القدرات بالكلية.

د.أمل عبد الله عميد كلية علوم الرياضة بنات جامعة حلوان

وقالت في تصريحات خاصة لـ فيتو، إنه من شروط النجاح في اختبارات القدرات أن يحصل الطالب على 60% من نسبة الاختبارات، بما يعادل 36 درجة، حيث يبلغ مجموع درجات الاختبار 60 درجة.

وأوضحت العميدة، أن اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة لا تركز فقط على اللياقة البدنية للطالبات، وإنما تهتم بالمسار المهاري، بالنسبة للاعبات في ألعاب رياضية معينة، أما بالنسبة إلى غير اللاعبات فيكون التركيز على اللياقة البدنية.

وأشارت إلى أن اختبارات اللياقة البدنية للطالبات تتضمن الجري لـ 600 متر، والسرعة 50 مترًا، والجري زجزاج، وتمرين التوافق والقفز العريض، والمرونة، بما يعني أن لدينا 6 اختبارات.

نظام اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة 2025

ولفتت عميد كلية علوم الرياضة بنات بحلوان، أن الاختبارات كانت تعتمد في السابق على بعض الأسئلة النظرية، إلا أن هذا الأمر تم إلغاؤه، والاختبارات تعتمد الآن على الطول والوزن والقوام، والكشف الطبي المبدئي في اليوم الأول، أما اليوم الثاني فيشمل المسار البدني أو المسار المهاري إلى جانب المقابلة الشخصية، حيث تجرى اختبارات القدرات بكليات علوم الرياضة على يومين متتاليين.

الملابس الرياضية المطلوبة لاختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة

حدد المجلس الأعلى للجامعات، من خلال دليل اختبارات القدرات 2025، الملابس الرياضية التي يجب على الطلاب إحضارها معهم لأداء اختبارات القدرات كلية علوم الرياضة 2025، وهي كالتالي:

ملابس الطلاب (البنين): فانلة بدون أكمام - شورت - حذاء رياضي خفيف - شراب قصير أبيض - مايوه.

ملابس الطالبات (البنات): بلوزة - بنطلون تدريب - حذاء رياضي خفيف - شراب قصير أبيض - مايوه.

يفضل حضور الطلاب مرتدين بدلة تدريب. Training Suit

الأوراق المطلوبة لاختبارات قدرات كلية علوم الرياضة

ينبغي على الطالب أثناء التقدم لكلية علوم الرياضة لأداء اختبارات القدرات أن يتوجه شخصيًا إلى لجنة الاختبارات في التاريخ المحدد له إلكترونيًا، في تمام الساعة الثامنة صباحًا ومعه ما يلي:.

الإيصال الدال على تسجيل الطالب - اسم الكلية المتقدم لها لاختبارات القدرات التي قام بطبعها من الموقع.

عدد 6 صور شخصية مقاس 6×4 سم.

أصل رقم الجلوس وصورة منه.

صورة بطاقة الطالب الشخصية (بطاقة الرقم القومي).

بالنسبة للطالب المتقدم لمسار اختبار المهارة يجب أن يقدم جميع المستندات الأصلية المعتمدة والمختومة من الجهة المسئولة الدالة على ما يفيد كونه لاعب دولي، أو محلي أو حاصل على ميداليات أو بطولات، ويتم فحص المستندات عن طريق لجنة من الخبراء مشكلة من الكلية، وفي حالة عدم ثبوت صحة المستندات سوف يتم تحويله تلقائيا لمسار اختبار الاستعداد البدني، على أن يتحمل الطالب أي إجراءات نظامية تقرها الكلية في حالة ثبوت عدم صحة المستندات.

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