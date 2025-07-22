خطة الدولة لحماية عمال الدليفري.. العمل تعلن ضمهم لمنظومة العمالة غير المنتظمة.. تخصيص خدمة إلكترونية لتلقي شكاوى واستفسارات العاملين.. ووضع خطة لتقنين أوضاعهم تدريجيا

تتابع وزارة العمل ملف عمال التوصيل بدقة، وخلال الفترة الأخيرة زادت أعداد هذه الفئة، وأصبحت جزءًا من هيكل الاقتصاد غير الرسمي، وهو ما استدعى التدخل الفوري بتوجيه من القيادة السياسية، وبما يضمن العدالة المهنية والحماية الشاملة.

وقال وزير العمل محمد جبران: إن الوزارة تعمل على تقديم الحماية المهنية والاجتماعية لعمال توصيل الطلبات "الدليفري"، وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة لهم، باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا، والذين يمثلون شريحة نشطة وأساسية في المجتمع.



وعن الفئة المُستهدفة بالضبط في المرحلة الأولى قال إن الحملة تستهدف العاملين في خدمات التوصيل باستخدام الدراجات النارية والهوائية والسيارات الخاصة بالتوصيل، سواء كانوا تابعين لتطبيقات إلكترونية أو يعملون بشكل فردي، مع التركيز على الشباب غير المُؤّمن عليهم أو غير المُسجلين.

وعن نوع " مهمات الوقاية" التي ستوفرها الوزارة لعمال الدليفري، قال الوزير أنها تشمل أدوات الحماية الشخصية الأساسية مثل خوذة الرأس، والسترة العاكسة، والقفازات، والكمامات، وأدوات الإسعافات الأولية، وذلك بالتنسيق مع عدد من الشركاء، والداعمين من القطاع الخاص والمجتمع المدني.



وسيتم توزيعها مجانًا في المرحلة الأُولى على الفئات الأكثر احتياجًا، ضمن خطة تدريجية، مع وضع آلية لضمان استدامة الدعم بالتعاون مع الشركات المعنية والمنظمات الشريكة..

ضم عمال الدليفري رسميًا إلى منظومة العمالة غير المنتظمة

وعن إمكانية ضم عمال الدليفري رسميًا إلى منظومة العمالة غير المنتظمة، قال الوزير:" نعم.. تسعى الوزارة إلى تسجيل هؤلاء العاملين ضمن قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، لتأمينهم اجتماعيًّا وصحيًّا، وضمان حقوقهم في المعاشات، والرعاية، والتأمين ضد إصابات العمل،ولكن يتم ذلك بالتنسيق والتعاون مع الشركات حتى تقوم بالمساهمة في الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة طبقا للائحة والنظم التي تحكم هذه الحسابات ".

وعن دور شركات التوصيل الكُبرى في هذه "الحملة"، قال الوزير أن الشركات الشريكة ستكون طرفًا أساسيًا في التنفيذ، حيث تم التنسيق معها لتوفير بيانات العاملين وتدريبهم، وتحسين شروط العمل، وكذلك المُساهمة في توفير مهمات الوقاية والسلامة.. وأضاف أن "الوزارة" تعمل على إعداد آلية قانونية لضمان وجود تعاقدات عادلة تحمي الطرفين، وتُلزم الشركات بتوفير التأمين والتدريب والتعويض في حالات الحوادث.

تخصيص خدمة إلكترونية لتلقي شكاوى واستفسارات العاملين

قال الوزير إنه تم إعداد خطة تفتيشية متكاملة تبدأ من "العاصمة الإدارية" وتشمل باقي المحافظات تدريجيًا، بالتعاون مع إدارات المرور، حيث سيتم متابعة الالتزام بمعدات الوقاية، وحالات العمل الميداني، وضبط أوجه القصور إن وُجدت.

كما أوضح الوزير أنه سيتم تخصيص رقم مباشر، وخدمة إلكترونية لتلقي شكاوى واستفسارات العاملين في هذا القطاع، مع سرعة التفاعل لضمان الحماية والمتابعة الميدانية.

وأشار إلى أنه سيتم البناء عليها لاحقا بمبادرات أخرى لتأهيل وتدريب وتوظيف عمال التوصيل، وضمان استقرارهم المهني والاجتماعي.

كما تحدث العميد أحمد جامع من الإدارة العامة للمرور عن أهمية تكثيف الجهود والتعاون لتوعية عمال الدليفري بقانون المرور والالتزام بلائحته التنفيذية، من أجل الحماية، ودعا الشركات القائمة على التشغيل لتنظيم ندوات توعوية بإجراءات السلامة وبمواد قانون المرور.

أبرز التحديات التي يواجهها عمال "الديلفري"

في سياق آخر، كشفت منى دريردي، ممثلة قطاع السلامة والصحة المهنية بـ وزارة العمل عن أبرز التحديات التي يواجهها عمال "الديلفري"، تشمل: ساعات العمل الطويلة والمجهدة، غياب التأمينات والحماية الاجتماعية، مخاطر الطريق بسبب السرعة والازدحام، نقص أدوات الوقاية، إلى جانب الضغوط الشديدة من الشركات والتطبيقات لإتمام الطلبات بسرعة.

خطة لتقنين أوضاع عمال "الديلفري" تدريجيا

وقدمت ممثلة قطاع السلامة والصحة المهنية بـ وزارة العمل عددا من الإجراءات التي تعمل الوزارة على تطبيقها للتخفيف من المخاطر النفسية والبدنية التي يتعرض لها عمال التوصيل تشمل ما يلي:

توزيع الرحلات بما يتناسب مع المسافات وأوقات الذروة.

تحديد حد أقصى للطلبات في الساعة.

تضمين سياسات الاحترام المتبادل في لوائح المنصات.

إصدار بطاقة تعريفية لكل عامل وتخصيص رقم طوارئ.

تنظيم دورات تدريبية للتعامل مع الضغوط المهنية.



* للوقاية من الإجهاد البدني:

توفير ملابس ملائمة لحالة الطقس (ضد المطر أو الشمس).

منح فترات راحة منتظمة.

تشجيع شرب الماء وممارسة تمارين خفيفة بين الطلبات.



مهمات الوقاية الشخصية الواجب توفيرها:

خوذة رأس مطابقة للمواصفات.

قفازات مقاومة للصدمات.

أحذية مغلقة مانعة للانزلاق.

سترة عاكسة للضوء.

واقيات للركبة والكوع.



وأعلنت أن الوزارة تسعى حاليًا لتقنين أوضاع هذه الفئة تدريجيا، من خلال خطط تنفيذية على الأرض، بالتعاون مع الشركات والمنصات الإلكترونية، لتوفير بيئة عمل آمنة تحفظ كرامة العامل وحقوقه.

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