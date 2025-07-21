جبران: مصر كانت من أوائل الدول التي اهتمت بعمال المنصات الإلكترونية

كشف محمد جبران وزير العمل، أن أعداد عمال توصيل الطلبات "الديلفري" في مصر قد تصل إلى الملايين، مؤكدا أنهم يأتون ضمن أولويات الوزارة، باعتبارها من الفئات الأولى بالرعاية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح وزير العمل، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة العمل لإطلاق حملة "سلامتك تهمنا"، أن الوزارة تستهدف من خلال الحملة إعادة الانضباط إلى الشارع المصري، وبدء تطبيق خطة شاملة لضبط منظومة السلامة والصحة المهنية، تبدأ بعمال "الديلفري" وتمتد إلى فئات أخرى تعاني من نقص الحماية.

إطلاق أكثر من حملة تفتيش بالتعاون مع المرور

وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة بصدد إطلاق أكثر من حملة تفتيش بالتعاون مع المرور، للتأكد من التزام الشركات والعمال، وتوفير مهمات الوقاية بأسعار مخفضة، بما يضمن بيئة عمل آمنة ولائقة.

وتابع أن مصر كانت من أوائل الدول التي اهتمت بعمال المنصات الإلكترونية، ومن بينهم عمال الدليفري، التزاما بالاتفاقيات الدولية، ومعايير العمل الدولية، لافتا إلى أن مؤتمر العمل الدولي الأخير، شهد توقيعها اتفاقيات لحماية عمال المنصات.

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