وزارة العمل: خطة لتقنين أوضاع عمال "الديلفري" تدريجيا

قدمت منى دريردي، ممثلة قطاع السلامة والصحة المهنية بـ وزارة العمل عددا من الإجراءات التي تعمل الوزارة على تطبيقها للتخفيف من المخاطر النفسية والبدنية التي يتعرض لها عمال التوصيل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة العمل لإطلاق حملة "سلامتك تهمنا"والتي تستهدف في المرحلة الأُولىَ، تقديم الحماية لعمالة توصيل الطلبات "الديلفري".

وكشفت ممثلة قطاع السلامة والصحة المهنية بـ وزارة العمل خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الوزارة أن تلك الإجراءات تضمنت ما يلي:

للوقاية من الضغوط النفسية:

توزيع الرحلات بما يتناسب مع المسافات وأوقات الذروة.

تحديد حد أقصى للطلبات في الساعة.

تضمين سياسات الاحترام المتبادل في لوائح المنصات.

إصدار بطاقة تعريفية لكل عامل وتخصيص رقم طوارئ.

تنظيم دورات تدريبية للتعامل مع الضغوط المهنية.



* للوقاية من الإجهاد البدني:

توفير ملابس ملائمة لحالة الطقس (ضد المطر أو الشمس).

منح فترات راحة منتظمة.

تشجيع شرب الماء وممارسة تمارين خفيفة بين الطلبات.



مهمات الوقاية الشخصية الواجب توفيرها:

خوذة رأس مطابقة للمواصفات.

قفازات مقاومة للصدمات.

أحذية مغلقة مانعة للانزلاق.

سترة عاكسة للضوء.

واقيات للركبة والكوع.



وأعلنت أن الوزارة تسعى حاليًا لتقنين أوضاع هذه الفئة تدريجيا، من خلال خطط تنفيذية على الأرض، بالتعاون مع الشركات والمنصات الإلكترونية، لتوفير بيئة عمل آمنة تحفظ كرامة العامل وحقوقه.

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