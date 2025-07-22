موجة غضب بسبب ضرب أب لابنته في صيدلية، والنشطاء يطالبون بالتصدي للعنف الأسري (فيديو)

أثار مقطع فيديو لـ أب يضرب ابنته بعنف شديد في إحدى الصيدليات بحي السلام بالإسماعيلية، حالة من الغضب والجدل الواسع بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رصدت الكاميرات الأب وهو يضرب ابنته، البالغة من العمر 20 عامًا، بشدة داخل الصيدلية.

أب يضرب ابنته ضرب مبرح في صيدلية

وأكد شهود عيان أن ضرب الأب بشكل مبرح لابنته داخل الصيدلية وقع بسبب خلافات الأب مع زوجته، وتأخر الابنة في الرد على هاتفها، ما أدى لقيام الأب بضرب ابنته بهذا الشكل المبرح، ما أثار موجة عارمة من الغضب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

أب يضرب إبنته بعنف في الإسماعيلية، فيتو



علق البلوجر محمود جبريل على واقعة ضرب الأب لابنته فقال: "علشان اتأخرت في الرد عليه في التليفون.. الأب يعتدي على ابنته بالضرب داخل صيدلية في الإسماعيلية، والبنت حررت محضرًا ضد والدها.. تربية أيه بالأسلوب دا.. دا عاوز يجبلها عاهه مستديمه مش يربيها كميه ضرب على وجهها ورأسها كفيل يسبب لها تخلف عقلي.. حاجه تحزن.. والله كتر خيرك بتخلفوا ليه لما أنتم مش عارفين تتعاملوا وتطلعوا أشخاص مريضة".

أما المستشار محمد أحمد المحامي فعلق قائلًا: "متعرفش أبعاد الموضوع إيه بالله عليكم.. كفاية"، وردت البلوجر إيمان بدري قائلة: "إيه ممكن تكون الأبعاد التي تبرر هذا العنف.. ولو ماتت البنت أو تسبب لها في فقدان سمع هتنفعها الأبعاد دي".

تحرر محضر ضد والدها والنشطاء ممكن فيه مصيبة

أما البلوجر محمد البسنديلي فقال: "الله أعلم بالحال وماذا حدث.. لا نفتي ممكن يكون فيه مصيبة".

ورد البلوجر محمد رضوان قائلًا: "بيحب بنته وخايف عليها... وتحرير البنت محضر ضد أبوها له دلالات كثيرة... لا داعي للأحكام المتسرعة والغاضبة... الموقف له ما له وعليه ما عليه... المؤكد لديه حب وخوف أب علي ابنته".

وقال البلوجر محمد طارق: "الأب خارج عن السيطرة والله أعلم بحالته النفسيه مش مبرر لضرب في الشارع بس أكيد فيه حاجه غلط أفقدته السيطرة على نفسه والله أعلى وأعلم".

أما البلوجر ربيع عيد فقال: "الناس التي تبرر الفعل.. حرام عليكم دي البنت يا عيني بتضرب بالقلم ودماغها تترزع في الحيطة.. لا حول ولا قوه إلا بالله ربنا قال نأدب أولادنا بس مش بالشكل ده هي راجل أمامه.. وعلى فكره دي لو قليلة الأدب كانت على الأقل رفعت أيديها دافعت عن نفسها".

أما البلوجر محمد علي عبد العاطي فعلق قائلًا: "خلو الناس تربي أولادها.. الزمن صعب تستاهل أكيد اتأخرت وقلق عليها.. وما حدث رد فعل من تصرفاتها.. والبنت دي تستاهل.. معني أنها تحرر محضر ضد أبوها يبقى لازم تتربى من جديد"

البنت لا حول لها ولا قوة

وطالب البلوجر تامر زيدان بعدم الحكم على الواقعة من طرف واحد، فقال: "ممكن ماتحكموش على حاجه بدون متعرفوا السبب، يمكن وصلته للمرحلة ديه.. وهو فيه أب بيحب يضرب بنته بالشكل دا.. أكيد مش مجنون..."

وعبر البلوجر أحمد الحصى عن غضبه قائلًا: "مهما كان السبب لا يجوز هذا التعنيف... البنت لاحول لها ولاقوة مسكينة لا تستطيع الدفاع عن نفسها.. وبعدين هي الصيدلية دي في الجبل مافيش حد خالص معدي ولا بيشتري ولا واقف حتى يفصلهم عن بعض منظر غريب".

ورد البلوجر رشاد حنفي فقال: "أب يعتدي بالضرب على ابنته داخل صيدلية بالإسماعيلية أمام الكاميرات، بسبب خلافات مع والدتها، بعد فشله في التواصل معها هاتفيًا.. والفتاة حررت محضرًا وأرفقت تقريرًا طبيًا، والنيابة أمرت بضبطه وإحضاره، الأمر يثير الغضب والمطلوب محاسبته والتصدي للعنف الأسرى".

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