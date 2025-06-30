أبوس أيدك يا بابا سيبوني، أب يضرب ابنه بوحشية يثير الغضب والشرطة تتدخل (فيديو)

طفل البلكونة بالعاشر من رمضان، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الصادم، الذي ظهر فيه أب وهو يضرب ابنه الطفل ضربًا مبرحًا في شرفة المنزل "البلكونة"، رافضًا نداءات الجيران بالتوقف عن ضرب ابنه بهذه الوحشية التي ظهر فيها، وكان الطفل يستنجد قائلًا: "أبوس أيدك يا بابا.. سيبوني"

أب يضرب ابنه بوحشية في العاشر من رمضان

وأثار مقطع الفيديو المتداول للأب الذي يضرب ابنه، بطريقة وحشية في مدينة العاشر من رمضان بالشرقية، حالة من الغضب الشديد لدي نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين المجلس القومي لحقوق الطفل والجهات المعنية بالتدخل لمعاقبة الأب وزوجته، الذين كانوا يضربون الطفلة بوحشية.

أب يضرب ابنه بوحشية، فيتو



وعبرت البلوجر بوسي الشنواني عن غضبها فقالت: "ضرب الطفل بوحشية وجعني جدًا وأطالب بفحص الأب وزوجته لأنه من الواضح أنهم يعانون من مرض نفسي"

غضب النشطاء والشرطة تحبس الأب لضربه أبنه بوحشية

أما البلوجر منى إبراهيم فقالت: "فيه ناس نفسها يكون عندهم طفل، وهؤلاء يضربون ابنهم بهذا الشكل، شيء محزن"وعلقت البلوجر منة الله فقالت: "الرحمة انعدمت والله بعد كده لن نسكت ونكشف كل إنسان يعنف أو يضرب أطفاله بهذه القسوة، حتي كل الناس اللي بتعذب الحيوانات في الشارع، وسيتم الإبلاغ عنهم علشان يتعاقبوا زي ما أعطوا لنفسهم الحق في تعذيب غيرهم بدون رحمة"

وعبرت البلوجر رنا شعبان عن غصبها فقالت: "قلبي وجعني حسبي الله ونعم الوكيل مش عشان انت ابوه يبقي ملكك تطلع فيه ضغوط الدنيا. عمره ماهينسي الأسي ولا الرعب والضرب مهما عدت السنين. أنت واقف علي رجليك وبصحتك بتضربه هايجي وقت وهو اللي يشيلك ويساعدك وعمره ماهاينسي وعند الله مش هايروح ده غير مرات الأب اللي واقفه تتفرج داين تدان وكل أب وأم بيضربوا ولادهم بالوحشيه دي متنسوش أنكم سبب أنهم يجوا الدنيا"



الجدير بالذكر أن مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، شهدت واقعة مؤلمة ومثيرة للجدل، بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر أبًا يعتدي بالضرب على طفله داخل شرفة المنزل، مما دفع الجهات الأمنية إلى التحرك الفوري.

وأصدرت النيابة العامة قرارات جديدة في واقعة "طفل البلكونة"، التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قررت النيابة حبس الأب المتهم بالاعتداء على الطفل "مينا" لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع إخلاء سبيل الأم بضمان محل إقامتها، لحين استكمال الفحص والاستماع إلى أقوالها.

كما تقرر إيداع الطفل "مينا" إحدى دور الرعاية الاجتماعية لمدة شهر، حرصًا على حالته النفسية والجسدية، مع متابعة حالته من قِبل الجهات المختصة، وعلى رأسها المجلس القومي للطفولة والأمومة.

الطفولة والأمومة تضع الطفل دار رعاية

وعلقت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، على ضرب الطفل، فقالت: "إن المجلس تدخل فور نشر الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بواقعة قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب المبرح على طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، ببلكونة أحد العقارات بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، حيث تم إبلاغ مكتب حماية الطفل والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بمكتب النائب العام".

ضرب مبرح لطفل البلكونة، فيتو



وأكدت الدكتورة سحر السنباطي أنه "فور رصد الواقعة، وإبلاغ النيابة العامة تم ضبط الشخص المعتدي، وتبين أنه والد الطفل، مؤكدة أن سوء معاملة الطفل بهذا الشكل مرفوض تمام من كافة الديانات السماوية، مناشدة الآباء والأمهات بضرورة اتباع أساليب التربية الإيجابية والتي تخلق بيئة آمنة للأطفال، بديلا عن استخدام العنف في التربية والتي تؤدي في كثير من الأحيان إلى عواقب وخيمة على الأطفال"

وناشدت الأهالي والأسر بضرورة التواصل مع خط نجدة الطفل 16000 لاستشارة المختصين في أساليب التربية الإيجابية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.