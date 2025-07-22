قبل نظر أولى جلسات المحاكمة، الاتهامات الموجهة للمتهم بابتزاز الفنان طارق ريحان

تنظر محكمة الجيزة بعد قليل محاكمة المتهم بابتزاز الفنان طارق ريحان، وتهديده بإفشاء أسرار خادشة للشرف، مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم ع. س. في غضون بداية عام 2022 بدائرة قسم شرطة الطالبية، بمحافظة الجيزة، هدد الفنان طارق ريحان كتابة بإفشاء أمور خادشة للشرف، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب، وهو الحصول منه على مبالغ مالية مقابل عدم إفشاء تلك الأمور.

وأضاف أمر الإحالة أنه اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه، بأن نقل بجهاز إلكتروني مقاطع مرئية استخدم بها أشخاصا آخرين، وتداولوا عبارات تخص المجني عليه، لو ثبتت قِبله لأوجبت احتقاره لدى الآخرين.

وأضافت التحقيقات أنه استعمل المقاطع المتحصل عليها من الاتهام السابق وأذاعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بأن أرسلها إلى المجنى عليه سالف الذكر بتطبيق “واتس آب”، مهددا إياه بإفشائها والاستمرار في إرسالها لحمله بغير حق على القيام بعمل، وهو إرسال مبالغ مالية له.



وأوضح أمر الإحالة أن المتهم بابتزاز الفنان طارق ريحان اعتدى على القيم والمبادئ الأسرية المصرية، وحرمة الحياة الخاصة للمجني عليه، بأن نشر عبر الشبكة المعلوماتية وبوسائل تقنية المعلومات صورا له تنتهك خصوصيته دون رضاه، وأنشأ وأدار حسابا خاصا على الشبكة المعلوماتية على موقع التواصل الاجتماعي “واتس آب”، بهدف تسهيل ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم تعمد إزعاج ومضايقة الفنان طارق ريحان، بإساءة استخدام وسائل الاتصالات.

بلاغ الفنان طارق ريحان بانتهاك حرمة حياته الخاصة

كانت مديرية أمن الجيزة تلقت إشارة من قسم شرطة الطالبية بتقديم الفنان طارق ريحان بلاغا ذكر فيه أن أحد الأشخاص قام بانتهاك حرمة حياته الخاصة، وتهديده بنشر أمور خادشة تمس حياته وذويه، وابتزه بدفع مبالغ مالية مقابل عدم النشر.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المشكو في حقه أنشأ وأدار حسابا عاما بهدف تسهيل ارتكاب جرائمه كما تعمد إزعاج المجني عليه بإساءة استخدام وسائل الاتصالات.

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