تجديد حبس المتهم بإلقاء مياه نار على أهل زوجته بالجيزة

جدد قاضي معارضات الجيزة بحبس شاب، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد إقدامه على إلقاء مياه نار بطريقة عشوائية على أسرة زوجته، بمنطقة بولاق الدكرور، بعد أن رفعت ضده قضية خلع، ما تسبب في إصابة 4 أشخاص بينهم شقيقا زوجته.

وكانت النيابة كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم.

وكشفت التحقيقات قيام شاب يدعى “محمد. س”، ويبلغ من العمر 35 سنة، عاطل، بإلقاء مياه نار بطريقة عشوائية على شقيقي زوجته، مما تسبب في إصابتهما بحروق متفرقة، كما أصيبت سيدة وطفلتها تصادف مرورهما بمكان الواقعة، وأفادت التحقيقات أن السبب خلافات بين المتهم وزوجته لرفعها دعوى خلع ضده.

شاب يلقي مياه نار ويصيب 4 أشخاص ببولاق الدكرور

وكان رئيس قطاع غرب الجيزة العميد عمرو حجازي، تلقى إخطارا من رئيس مباحث بولاق الدكرور المقدم أحمد عصام، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوجود مصابين بحروق بأحد الشوارع بدائرة قسم بولاق الدكرور التابع لمديرية أمن الجيزة.

وعلى الفور انتقل الرائدان علي باسل ومحمود الدالي معاونا القسم إلى مكان الواقعة، وتم ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وإحالة العقيد محمد الصغير مفتش مباحث بولاق الدكرور إلى النيابة العامة للتحقيق.

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