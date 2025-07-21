إعلام عبري: الوفد الإسرائيلي سيبقى في الدوحة نظرا للتقدم في عملية التفاوض بشأن غزة

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، نقلا عن مصدر إسرائيلي، بأن الوفد الإسرائيلي سيبقى في الدوحة نظرا للتقدم في عملية التفاوض مع حماس.



وأكدت أن وزير الشئون الاستراتيجية بحكومة الاحتلال سينضم لمفاوضات غزة إذا ما تحقق اختراق.

وكان موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، أكد أن الوسطاء في الدوحة ما زالوا ينتظرون رد حركة حماس على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار في غزة.

وذكر الموقع أن مسئولي الحركة في الدوحة "يميلون لدعم المقترح"، مضيفًا أن "الجناح العسكري لحماس لم يرسل ردًا واضحًا بشأن هذا المقترح".

وفي مفاوضات غير مباشرة تجرى في الدوحة، تواصل إسرائيل وحركة حماس منذ أشهر محاولاتهما للتوصل إلى تسويات تتيح وقفًا لإطلاق النار لمدة 60 يومًا والإفراج عن الأسرى.

ويتولى دبلوماسيون من قطر ومصر والولايات المتحدة دور الوساطة، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مؤخرًا بوجود تقدم، لكن لا تلوح في الأفق أي انفراجة حقيقية.

في سياق متصل، عبّر رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية إيال زامير عن اعتقاده بتزايد إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب غزة والتوصل لاتفاق للإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حماس.

وأكد زمير، خلال زيارة للقوات الإسرائيلية في قطاع غزة أمس الأحد، أن قيادة الجيش مستعدة لجميع السيناريوهات. وقال دون الخوض في تفاصيل تلك الخيارات: "سنعتمد أنماطًا عملياتية جديدة من شأنها تعزيز نقاط قوتنا، وتقليص مكامن الضعف، وتعميق المكاسب الميدانية".

وأضاف رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية أنه سيتم عرض تلك السيناريوهات على القيادة السياسية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.