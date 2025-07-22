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رياضة

بـ 17 مليون يورو، ميلان يضم الإكوادوري استوبينان ظهير برايتون

بيرفيس استوبينان
بيرفيس استوبينان

نجحت إدارة نادي ميلان في حسم التعاقد مع الإكوادوري بيرفيس استوبينان ظهير برايتون خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقا لخبير الانتقالات فابريزيو رومانو الذي أكد أن ميلان حسم الصفقة نظير 17 مليون يورو كقيمة ثابتة.

ميلان يضم لاعب برايتون

وأوضح رومانو، عبر صفحته الرسمية على موقع إكس"، أن صفقة انتقال استوبينان إلى صفوف ميلان، تشكل مليوني يورو كإضافات محتملة

وكان استوبينان مصمما على إتمام الانتقال إلى ميلان، بينما عمل وكيله، خورخي مينديز، على مدى أيام للتوصل إلى اتفاق يُرضي جميع الأطراف.

وكان العرض الأولي من ميلان بقيمة 15 مليون يورو قد قوبل بالرفض، قبل أن يعود النادي الإيطالي بعرض محسّن قاد إلى الاتفاق النهائي.

ومن المتوقع أن يشغل الدولي الإكوادوري مركز الظهير الأيسر في ميلان، ليكون بديلًا للنجم ثيو هيرنانديز الذي انتقل إلى صفوف الهلال السعودي.

وكان برايتون تعاقد مع إستوبينان من فياريال في صيف 2022 مقابل 17.8 مليون يورو.

وخاض اللاعب 36 مباراة مع برايتون في الموسم الماضي، سجل خلالها هدفا واحدا وصنع هدفا آخر.

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