سر غياب مودريتش عن جولة ميلان الإيطالي الآسيوية

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، عن سبب غياب الثنائي لوكا مودريتش وسانتياجو خيمينيز، عن المعسكر التحضيري لفريق ميلان استعدادًا للموسم الجديد 2025 – 2026.

ميلان يواجه ليفربول وديا في جولة آسيا

ويتوجه ميلان إلى جولة تحضيرية للموسم الجديد، حيث يلعب ضد أرسنال في سنغافورة يوم 23 يوليو الجاري، وليفربول في هونج كونج يوم 26 من ذات الشهر، ثم ضد بيرث جلوري يوم 31 يوليو الجاري.

مودريتش يحصل على إجازة

ووفقًا لموقع "فوتبول إيطاليا"، فإن مودريتش المنضم حديثًا إلى ميلان من صفوف ريال مدريد، حصل على إجازة بعد مشاركته في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر.

وأوضح أن الأمر نفسه ينطبق على سانتياجو خيمينيز، الذي لا يزال أيضًا في إجازته الشخصية بعد مشاركته في كأس الكونكاكاف الذهبية مع منتخب المكسيك، والتي توج بها بعد الفوز على حساب الولايات المتحدة الأمريكية في المباراة النهائية.

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