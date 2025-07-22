نداء دولي لمحاصرة سفارات أمريكا وإسرائيل حول العالم نصرة لغزة

دعت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، صباح اليوم الثلاثاء، إلى حصار السفارات الأمريكية والإسرائيلية في جميع أنحاء العالم نصرة لغزة وللمطالبة برفع الحصار عن القطاع.

وطالبت اللجنة بمحاصرة السفارات للضغط على هذه الحكومات القادرة على رفع الحصار لو أرادت.

وقبل وقت سابق ذكرت تقارير إعلامية أمس الإثنين أن السفينة "حنظلة" التابعة لأسطول الحرية تواصل لليوم الثاني على التوالي إبحارها نحو قطاع غزة بعد مغادرتها للشواطئ الإيطالية.

السفينة حنظلة تواصل الإبحار نحو غزة رغم محاولات التخريب



وأعلنت اللجنة المنظمة لرحلة السفينة، عن محاولة لتخريب السفينة قبل انطلاقها من ميناء جاليبولي الإيطالي، وذلك من خلال محاولة تدمير محركها.

وأكدت التقارير الإعلامية أن الرحلة تمضي حتى اللحظة في ظروف عادية، حيث يتوقع أن تصل إلى شواطئ غزة خلال أسبوع.

وفي وقت سابق قالت ماريا إلينا عضو فريق السفينة “حنظلة”، إنهم يبحرون من أجل كسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني على غزة.

السفينة “حنظلة” تبحر من إيطاليا إلى قطاع غزة

وأضافت: "لقد وعدنا سكان غزة بأننا لن نتوقف حتى كسر الحصار وتحرير فلسطين".

وأطلق تحالف أسطول الحرية سفينة جديدة تحمل اسم "حنظلة"، من ميناء سرقوسة الإيطالي، في مهمة تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة في ظل حرب الإبادة المستمرة على القطاع.

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