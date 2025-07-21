شعبة الأدوية تحذر من بوادر أزمة في سوق الدواء وتستغيث برئيس الوزراء

وجه الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، استغاثة لرئيس الوزراء لإنقاذ صناعة الدواء.

السوق المحلية تشهد نقصا في عدد من أصناف الأدوية الحيوية والمنقذة للحياة

وحذر رئيس شعبة الأدوية في تصريحات خاصة لـ "فيتو" من بوادر أزمة للدواء في مصر، مؤكدا أن السوق المحلية تشهد نقصا في عدد من أصناف الأدوية الحيوية والمنقذة للحياة، وخاصة أدوية الهرمونات والقلب والكورتيزون، إلى جانب أدوية الأورام وأمراض نادرة، مشيرا إلى أن بعضها لا يتوافر له أي بديل.

أنواع من الأدوية تباع في السوق السوداء بأسعار تصل إلى أكثر من 5 آلاف جنيه

وقال "عوف": إن هناك أنواع من الأدوية تباع في السوق السوداء بأسعار تصل إلى أكثر من 5 آلاف جنيه، في حين يعجز المرضى عن شرائها من الأماكن الرسمية.

وتساءل رئيس شعبة الأدوية: “هل أصبح الحصول على الدواء في مصر يحتاج إلى واسطة؟ ولماذا يقف المرضى في طوابير أمام صيدليات الإسعاف بحثا عن علاج؟ هل هذا إنجاز هيئة الدواء المصرية؟”.

أزمة في التمويل لشركات الدواء

وأشار إلى أن شركات ومصانع الدواء تعتمد على قروض بنكية لتوفير المواد الخام، وديون لكي تستطيع الإنتاج وبعد إنتاج الدواء وتوريده لهيئة الشراء الموحد لا تحصل الشركات علي مستحقاتها المالية مؤكدا ان الشركات لم تعد قادرة علي شراء المواد الخام قبل أخذ مستحقاتها المالية.

وأكد أن البنوك ترفض منح قروض مستمرة لشركات الدواء، مؤكدا وجود 43 مليار جنيها مستحقات للشركات لدى هيئة الشراء الموحد وتساءل: “كيف ستتمكن الشركات من شراء مواد خام جديدة في ظل تجميد الأموال”.

وأوضح أن كبرى شركات توزيع الدواء في مصر تواجه أزمة في توفير مستحقاتها، في ظل استمرار أزمة السيولة، مضيفا: "الوضع ليس على ما يرام، ويجب على الحكومة أن تتحرك الآن لإنقاذ صناعة الدواء قبل فوات الأوان".

سياسات معقدة لهيئة الدواء المصرية

وانتقد عوف استمرار هيئة الدواء في رفع رسوم الخدمات الإدارية والتنظيمية، لشركات الدواء في الوقت الذي لم تتحرك فيه أسعار الأدوية منذ أكثر من عام، ويخضع للسعر الجبري والشركات تطبق الحد الأدنى للأجور وتدفع رواتب للعاملين المصريين بها فضلا عن تكاليف التشغيل المرتفعة علي الشركات.

وتساءل رئيس شعبة الأدوية: من يرحم هذا القطاع؟

وانتقد السياسات المعقدة التي تتبعها هيئة الدواء، مؤكدا أن بعضها "لا يطبق في أي دولة بالعالم".

وأشار إلى أن بعض الشركات الأجنبية بدأت في تقليص نفقاتها وسحب استثماراتها من السوق المصري، بسبب الخسائر المتكررة.

نداء إلى رئيس الوزراء

ووجه الدكتور علي عوف نداء عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء للتدخل السريع والحاسم، مؤكدا أن الأزمة أكبر من أن تترك لهيئة الدواء وحدها.

وقال: "نحن أمام أزمة متصاعدة، ويجب التحرك فورا، لمنع انهيار حقيقي في قطاع الدواء المصري".

وأكد رئيس شعبة الأدوية أنه يتحدث بدافع وطني ومن منطلق حرصه على إنقاذ صناعة استراتيجية تخدم ملايين المرضى.

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