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أخبار مصر

موعد عودة قطار السودانيين إلى القاهرة

موعد عودة قطار السودانيين
موعد عودة قطار السودانيين إلى القاهرة
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حرصت  الهيئة القومية للسكك الحديدية على التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لتشغيل قطار مخصوص لنقل السودانيين العائدين إلى  بلادهم.

 تشغيل قطار مخصوص لنقل الإخوة السودانيين المقيمين في مصر

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل قطار مخصوص لنقل الإخوة السودانيين المقيمين في مصر، الراغبين في العودة إلى وطنهم طواعية مرورًا بمحافظة أسوان.

يتحرك القطار من محطة القاهرة الساعة 11:00 صباحا ويصل أسوان الساعة 11:00 مساء طبقًا للجدول المرفق، على أن يعود بقطار رقم 1945 (ثالثة مكيفة) من أسوان إلى القاهرة لجمهور الركاب اليوم  الثلاثاء، حيث يتحرك من أسوان الساعة 07:50 ويصل القاهرة الساعة 21:50 طبقًا للجدول المرفق.

تقديم كافة الخدمات اللازمة لراحة الأخوة السودانيين

يأتي ذلك في إطار الدور الإنساني والمجتمعي الذي تقوم به الدولة المصرية ممثلة في وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر .

وكلف  الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، رئيس وقيادات هيئة السكة الحديد بتقديم كافة الخدمات اللازمة لراحة الأخوة السودانيين حتى وصولهم بسلامة الله إلى ميناء السد العالى النهري.

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