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رياضة

النصر يقترب من حسم صفقة مدوية، وإعلامي سعودي: أقسم بالله سيكون حديث الشارع الرياضي

النصر السعودي، فيتو
النصر السعودي، فيتو

أكد الإعلامي السعودي علي الحربي، أن نادي النصر السعودي اقترب من حسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

وقال “الحربي” عبر حسابه بمنصة إكس أن النصر بصدد التعاقد مع صفقة مدوية.

وتابع: "وأقسم بالله اللاعب القادم الذي سيتعاقد معه نادي النصر سيكون حديث الشارع الرياضي "وسيُنسيكم أوتافيو".


وأشار إلى أن اللاعب الجديد يشغل مركز الوسط في تشكيل النصر وسيكون إضافة قوية.

وأعلن نادي النصر تعاقده مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس لقيادة الفريق خلفًا للإيطالي ستيفانو بيولي الذي رحل لقيادة فيورنتينا.
 

كما جدد نادي النصر عقد لاعبه المخضرم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق لموسمين قادمين حتى صيف 2027.

ورحل عن صفوف النصر الثنائي علي لاجامي ومحمد هزازي عقب نهاية عقديهما حيث انتقل لاجامي إلى الهلال بينما انضم هزازي إلى الاتحاد.


وترددت أنباء حول رحيل محمد آل فتيل والبرتغالي أوتافيو والإسباني إيمريك لابورت بعد استبعاد الثلاثي من معسكر الإعداد في النمسا.

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نادي النصر السعودي المدرب البرتغالي جورجي جيسوس ستيفانو بيولي الإعلامي السعودي علي الحربي كريستيانو رونالدو

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