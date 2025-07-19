السبت 19 يوليو 2025
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رياضة

كومو الإيطالي يكشف حقيقة طلب التعاقد مع كريستيانو رونالدو

رونالدو
رونالدو

نفى مصدر مسؤول داخل نادي كومو الإيطالي ما تردد مؤخرا بشأن رغبته في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي.

وربطت بعض التقارير الإيطالية اسم رونالدو بنادي كومو الصاعد حديثًا إلى دوري الدرجة الأولى، رغم إعلان النصر رسميًا نهاية الشهر الماضي عن تمديد عقد النجم البرتغالي حتى عام 2027.

 

حقيقة طلب كومو التعاقد مع رونالدو 


وفي تصريح لصحيفة "عكاظ" السعودية، قال المصدر: "التعاقد مع رونالدو؟ لا، هذا غير ممكن تمامًا.. من أين سندفع له رواتب بقيمة 400 مليون يورو؟ نحن لا نضيع وقتنا في أفكار غير قابلة للتحقق".


ويُعد تجديد عقد رونالدو جزءًا من مشروع النصر لاستعادة المجد وتحقيق البطولات، خاصة بعد أن بصم "الدون" على موسم استثنائي، تُوّج خلاله بجائزة أفضل لاعب في دوري روشن السعودي 2024-2025، وذلك بناءً على تصويت الجماهير.

وسجل كريستيانو حضورًا لافتًا في الموسم الماضي، رغم عدم تحقيق أي بطولات، ولكنه حصل على جائزة رجل المباراة في 15 مناسبة، ليؤكد أن عمره مجرد رقم.

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