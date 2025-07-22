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رياضة

أول تعليق من هداف الدوري الإيطالي بعد انضمامه إلى القادسية السعودي

ماتيو ريتيجي، فيتو
ماتيو ريتيجي، فيتو

أعلن نادي القادسية السعودي، اليوم الثلاثاء، ضمّ هداف الدوري الإيطالي الموسم الماضي، لاعب أتالانتا، ماتيو ريتيجي لمدة 4 سنوات.

ونشر "القادسية" في حسابه على منصة "إكس" عددًا من المنشورات الخاصة بإعلان انضمام ريتيجي للفريق.

وقال ريتيجي في فيديو على حساب "القادسية" في "إكس": "التوقعات كبيرة. آمل أن أكون سبب سعادة جميع مشجعي القادسية. أتمنى أن أسجل أهدافًا كثيرة".

وحسبما ذكر موقع "بي بي سي" نقلًا عن وسائل إعلام إيطالية، فإن "القادسية" دفع أكثر من 56 مليون جنيه إسترليني لضمّ المهاجم البالغ من العمر 26 عاما، والذي وقّع مع الفريق السعودي عقدًا لمدة أربع سنوات.

وتجعل هذه الصفقة ريتيجي أغلى لاعب إيطالي على الإطلاق، متجاوزا صفقة انتقال ساندرو تونالي إلى نيوكاسل يونايتد مقابل 55 مليون جنيه إسترليني من ميلان في عام 2023، بحسب "بي بي سي".

وكان ريتيجي قد انضم إلى أتالانتا الصيف الماضي قادما من جنوة، حيث خاض مع ناديه 49 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 28 هدفا، وصنع 9 أخرى، بإجمالي 37 مساهمة تهديفية، منها 33 في الدوري الإيطالي، الذي تُوج هدافا له بتسجيله 25 هدفا وصناعته لـ8.

وظهر ريتيجي لأول مرة مع المنتخب الإيطالي في عام 2023، مسجلًا هدفًا في مباراة خسرها الفريق 2-1 أمام إنجلترا، وسجل ستة أهداف مع منتخب بلاده في 20 مباراة.

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